Riaditeľ VS zodpovedal otázky výboru o komunikácii Glváča s Alenou Zs.

Na archívnej snímke Ján Balciar. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. januára (TASR) - Na otázky poslancov ohľadom komunikácie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Martina Glváča (Smer-SD) s obvinenou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odpovedal v stredu riaditeľ Vojenského spravodajstva (VS) Ján Balciar. Či sa na parlamentnom výbore na kontrolu činnosti VS potvrdila Glváčova verzia o komunikácii nie je zrejmé, keďže je tajný. Podpredseda parlamentu sa výboru nezúčastnil.zdôraznil po skončení rokovania Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti VS Balciar. Doplnil, že informácie získané na základe tohto zákona odstupujú len oprávneným osobám, preto nemôže novinárom bližšie odpovedať. Na otázky, či v tomto prípade nezlyhala tajná služba, povedal, že určite nie.Predseda osobitného výboru Eduard Heger (OĽaNO) potvrdil, že Balciar odpovedal na všetky otázky výboru. Nechcel však povedať, či sa Glváčova verzia o priebehu komunikácie potvrdila. Argumentuje tým, že to spadá pod rámec utajovaných skutočností. Glváčovej verzii však neverí a podľa jeho názoru klamal. Myslí si, že do celej veci nekorektne zatiahol aj VS tým, že spomenul bývalého riaditeľa Ľubomíra Skuhru.doplnil odborník OĽaNO na obranu Jaroslav Naď. Podľa jeho slov z toho vyplýva, že Glváčovo tvrdenie o riešení komunikácie s obvinenou Alenou Zs. cez ďalšie bezpečnostné zložky je klamstvo. Možné však podľa neho je, že to so Skuhrom riešil na kamarátskej báze, čo ale podľa neho nie je oficiálne riešenie.zdôraznil Naď s tým, že takéto zavádzanie môže mať dôsledky aj na jeho bezpečnostnú spoľahlivosť.Poslanec NRSR Ľubomír Galko (SaS) po zasadaní výboru nadobudol presvedčenie, že si Glváč vymýšľa a niekto ho v tejto kauze kryje. Na otázky, či existujú záznamy o tom, že bola komunikácia pod kontrolou kompetentných orgánov odpovedal, že je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo obrany SR alebo na vojenskú tajnú službu. Skuhrovo vyjadrenie v médiách vníma akoGlváčovi. Opiera sa o tvrdenia, že ani bývalý riaditeľ VS nemôže hovoriť o utajovaných skutočnostiach a je stále viazaný mlčanlivosťou.Na výbore bol prítomný aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Na otázky, či sa potvrdila Glváčova verzia, neodpovedal. "zdôraznil s tým, že aj on je povinný dodržiavať zákony o ochrane utajovanej skutočnosti.Glváč v minulosti pred médiami vyhlásil, že komunikáciu s Alenou Zs. koordinoval s Vojenským spravodajstvom, ako aj s generálnym prokurátorom. Glváč je tiež členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Podľa predsedu výboru Eduarda Hegera (OĽaNO) by sa do vysvetlenia komunikácie nemal zúčastňovať na jeho zasadnutiach.