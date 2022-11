V Tatrách pribudne 5-hviezdičkový hotel

Boutique Hotel Lomnica*****

Boutique zážitky

18.11.2022 (Webnoviny.sk) -V čase, keď mnoho hotelierov nielen v Tatrách, ale na celom Slovensku zatvára svoje prevádzky a pozorne sleduje energetickú krízu a nepokojný stav vo svete, Hotel Lomnica, prezývaný aj "Prvá dáma Tatier", napreduje. "S myšlienkou piatej hviezdy sme sa pohrávali už dlhšie, nakoľko od začiatku otvorenia hotela sme svoje služby smerovali k poskytovaniu najvyšších štandardov. Na druhej strane nás veľmi silno motivovali a presviedčali recenzie našich klientov, ich spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, a práve vďaka nim sme odvážne vstúpili do nového konceptu boutique hotela s 5-hviezdičkovými štandardmi. Samozrejme k tomu pristupujeme s pokorou a do určitej miery nás to zaväzuje byť ešte lepšími," hovorí riaditeľ hotela Peter Mudrý. Hotel Lomnica nie je súčasťou žiadnej hotelovej siete, preto jeho ambíciou nie je porovnávanie sa s najznámejšími a najluxusnejšími značkami. Svoje poslanie si zadefinoval jednoducho – pokračovať vo svojej 128-ročnej histórií a hodnotovom dedičstve predkov a v maximálnej možnej miere uspokojovať aj tie najnáročnejšie požiadavky hostí.Charakteristickou črtou koncepcie boutique hotelov je tzv. "Boutique hotely sú menšie, do 100 izieb s intímnym prostredím, kvalitnou gastronómiou a jedinečným príbehom. "Ideovou myšlienkou boutique Hotela Lomnica je návrat k dedičstvu našich predkov, k historickým míľnikom, k tradíciám kultúry a k žitiu dobrého života založeného na hodnotách. Našich hostí chceme povzniesť z ich všedného života do sveta krásneho umenia, jedinečného prostredia pod Lomnickým štítom, dobovej architektúry, unikátnej gastronómie a úprimnej starostlivosti. V koncepcii sa vraciame späť do obdobia rakúsko-uhorskej monarchie na cisársky dvor, v ktorom vznikala aj identita Hotela Lomnica – Prvej dámy Tatier. Oslavujeme veľkolepú minulosť a nadväzujeme na monumentálnosť monarchie Rakúsko – Uhorska, ktorej sme boli kedysi súčasťou. Pozývame vás vstúpiť do príbehu cisárskeho páru Alžbety Bavorskej zvanej Sissi a jej životnej lásky Franza Jozefa. Ich stále živý odkaz je u nás zosobnený vo vášni k rakúsko-uhorskej gastronómii, v historických izbách, prekrásnej galerijnej zbierke, ako aj v našom Wellness centre Valéria," vymenúva P. Mudrý.Hotel Lomnica - najstarší tatranský hotel, otvorený pre verejnosť v roku 1894, je v súčasnosti známy kvalitnými službami a prvotriednym vybavením 66 izieb. Ponúka aj zážitkovú kulinársku gastronómiu v teplovzdušnom balóne, či degustačné večere v Reštaurácii Franz Josef. V interiéri hotela si môžete prezrieť rozsiahlu zbierku galerijných diel M. Medveckej, G. Malého, F. Hložníka, D. Skuteckého, J. Hálu, L. Mednyánszkeho a ďalších autorov, alebo si posedieť v štýlovom Clube 80 z čias anglických gentlemanov.ako aj príbehu 12 výnimočných aristokratiek a ich reprezentatívnej dvorskej módy a dekoratívnych šperkov. Výstava šiat, prístupná nielen pre hostí, ale aj širokú verejnosť, potrvá do 7. januára 2023.Viac na www.hotellomnica.sk Informačný servis