V Tatrách sa vrátia k tradícii, pripravujú snežné konské pólo. Súťažiť medzi sebou bude päť krajín (foto)

Bohatý program podujatia

História póla

8.2.2024 (SITA.sk) - Do Vysokých Tatier sa vráti snežné konské pólo. Medzinárodný turnaj sa uskutoční koncom februára v areáli Kolbisko v Tatranskej Lomnici. Samotný konský šport má v Tatrách viac ako 130-ročnú tradíciu. Na turnaji sa stretnú tímy zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Rakúska i Poľska.Podľa primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Štefaňáka konský šport patrí do Tatier a má tu svoje miesto. Ako dnes povedal pre médiá pri predstavení podujatia, jazdil sa tam parkúr, záprahy a organizovali viaceré podujatia nielen celoslovenského, ale aj celoeurópskeho významu.Trojdňové podujatie sa začne v piatok 23. februára. Okrem súťažných zápasov budú môcť diváci sledovať aj exhibičné, pripravené pre nich budú aj viaceré súťaže.„Snažíme sa verejnosti predstaviť konskú disciplínu, ktorá je menej známa na Slovensku," uviedol zakladateľ a iniciátor konského póla na Slovensku a spolurorganizátor podujatia Ladislav Agárdi. Bežne sa konské pólo hráva v zostave štyria proti štyrom na trávnatom ihrisku s rozmerom deviatich futbalových ihrísk, teda 300 krát 150 metrov. V Lomnici budú hráči hrať v aréne s rozmerom 100 krát 150 metrov, preto budú tímy tvoriť traja hráči.„Je to menšia plocha, ale o to dynamickejšia a technickejšia hra to bude," poznamenal Agárdi.História póla siaha viac ako dve tisícročia dozadu až do starovekej Perzie.„Keď mongolsko-perzskí bojovníci bojovali, v jednej ruke držali meč alebo kópiu či niečo podobné a ľavou rukou museli riadiť koníka. A práve keď nebojovali alebo cvičili a trénovali, hrali sa s loptou a takto to tam celé vzniklo," priblížil Agárdi.V 19. storočí konské pólo priniesli do Európy Angličania, odtiaľ sa to dostalo do Ameriky a osobitne Argentíny, kde sú dnes podľa zakladateľa slovenského póla najlepší hráči. V druhej polovici 19. storočia sa tento šport rozšírili aj do Nemecka či Rakúsko-Uhorska.Druhá svetová vojna však zasiahla aj do športového diania a jazdecké pólo vtedy prakticky zaniklo. Vo viacerých krajinách v západnej Európe zažilo následne rozmach v 50. rokoch minulého storočia. Organizátori avizovaného turnaja, vrátane mesta Vysoké Tatry, sa zhodli na tom, že konské pólo do tejto oblasti patrí.Bola tu dostihová staj, usporiadavali sme tu niekedy majstrovstvá Európy v military, čo zahŕňa drezúru, pevné skoky a parkúr, tiež majstrovstvá republiky v záprahoch a podobne. Parkúrové skákanie robíme dodnes," dodal predseda Združenia pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách Peter Mikuláš.