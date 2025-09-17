|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2025
V Tatrách v noci zachraňovali dvoch Čechov, na vysokohorskú turistiku neboli dostatočne vybavení
Tagy: Horskí záchranári
Horskí záchranári majú za sebou náročný nočný zásah vo Vysokých Tatrách, zachraňovali dvojicu českých turistov. Nachádzali sa mimo značeného turistického chodníka, na ...
Zdieľať
17.9.2025 (SITA.sk) - Horskí záchranári majú za sebou náročný nočný zásah vo Vysokých Tatrách, zachraňovali dvojicu českých turistov. Nachádzali sa mimo značeného turistického chodníka, na vysokohorskú turistiku neboli dostatočne vybavení a svoju polohu nedokázali záchranárom spresniť.
Horská záchranná služba (HZS) v tejto súvislosti opakovane apeluje na dôsledné plánovanie aktivít v horskom prostredí, naštudovanie si lokality, ako aj na znalosť možných únikových trás. V neposlednom rade je tiež potrebné dodržiavať návštevný poriadok národného parku.
O pomoc požiadali turisti v utorok vo večerných hodinách prostredníctvom tiesňovej linky „155“. Podľa opisu popoludní vystúpili na Východnú Vysokú a ďalej pokračovali hrebeňom na Kupolu a do Sedla pod Kupolou. Odtiaľ sa žľabom rozhodli zostúpiť do Velickej doliny. „Jeden z dvojice si však približne 20-metrovým pádom spôsobil tržné poranenie v oblasti kolena, ako aj mnohopočetné povrchové odreniny. Sťažoval sa tiež na bolesť chrbtice, hlavy a hornej končatiny,“ uviedla HZS.
Turistom na pomoc smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, ktorí s nimi v teréne nadviazali vizuálny kontakt za pomoci svetelného zdroja. Lokalizovaní boli v oblasti žľabu nad Guľatým kopcom.
Horskí záchranári zraneného muža na mieste vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zateplili ho, podali mu intravenóznu medikamentóznu liečbu. Následne ho zafixovaného v nosidlách evakuovali z exponovaného terénu. Za pomoci istenia lanovou technikou bol postupne spúšťaný približne 250 metrov do doliny, odkiaľ bol ďalej transportovaný k Sliezskemu domu. Tam si pacienta do starostlivosti prevzala privolaná posádka Rýchlej lekárskej pomoci.
Zdroj: SITA.sk - V Tatrách v noci zachraňovali dvoch Čechov, na vysokohorskú turistiku neboli dostatočne vybavení © SITA Všetky práva vyhradené.
Horská záchranná služba (HZS) v tejto súvislosti opakovane apeluje na dôsledné plánovanie aktivít v horskom prostredí, naštudovanie si lokality, ako aj na znalosť možných únikových trás. V neposlednom rade je tiež potrebné dodržiavať návštevný poriadok národného parku.
O pomoc požiadali turisti v utorok vo večerných hodinách prostredníctvom tiesňovej linky „155“. Podľa opisu popoludní vystúpili na Východnú Vysokú a ďalej pokračovali hrebeňom na Kupolu a do Sedla pod Kupolou. Odtiaľ sa žľabom rozhodli zostúpiť do Velickej doliny. „Jeden z dvojice si však približne 20-metrovým pádom spôsobil tržné poranenie v oblasti kolena, ako aj mnohopočetné povrchové odreniny. Sťažoval sa tiež na bolesť chrbtice, hlavy a hornej končatiny,“ uviedla HZS.
Turistom na pomoc smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, ktorí s nimi v teréne nadviazali vizuálny kontakt za pomoci svetelného zdroja. Lokalizovaní boli v oblasti žľabu nad Guľatým kopcom.
Horskí záchranári zraneného muža na mieste vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zateplili ho, podali mu intravenóznu medikamentóznu liečbu. Následne ho zafixovaného v nosidlách evakuovali z exponovaného terénu. Za pomoci istenia lanovou technikou bol postupne spúšťaný približne 250 metrov do doliny, odkiaľ bol ďalej transportovaný k Sliezskemu domu. Tam si pacienta do starostlivosti prevzala privolaná posádka Rýchlej lekárskej pomoci.
Zdroj: SITA.sk - V Tatrách v noci zachraňovali dvoch Čechov, na vysokohorskú turistiku neboli dostatočne vybavení © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Horskí záchranári
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vojenské zdravotníctvo má prvé vozidlo Patria, je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám – VIDEO, FOTO
Vojenské zdravotníctvo má prvé vozidlo Patria, je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Česi sú šťastnejší než Slováci, hlavnou podmienkou je dostatok peňazí a dobré bývanie
Česi sú šťastnejší než Slováci, hlavnou podmienkou je dostatok peňazí a dobré bývanie