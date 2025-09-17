|
Streda 17.9.2025
Meniny má Olympia
Denník - Správy
17. septembra 2025
Vojenské zdravotníctvo má prvé vozidlo Patria, je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám – VIDEO, FOTO
Vojenské zdravotníctvo Ozbrojených síl SR dostalo prvé bojové vozidlo Patria. Ako informovali ozbrojené sily na svojej sociálnej sieti, ide o obrnené sanitné ...
17.9.2025 (SITA.sk) - Vojenské zdravotníctvo Ozbrojených síl SR dostalo prvé bojové vozidlo Patria. Ako informovali ozbrojené sily na svojej sociálnej sieti, ide o obrnené sanitné vozidlo, ktoré je schopné zabezpečiť prevoz a starostlivosť pre troch až piatich pacientov.
Vozidlo je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám a jeho výbava je kompatibilná s vozidlami Záchrannej zdravotnej služby. Patria je zároveň schopná plavby aj napriek svojej vysokej hmotnosti.
Súčasne má podľa slov ozbrojených síl moderné vybavenie podľa najnovších štandardov medicíny. Do konca tohto roka by mali vojenskí zdravotníci dostať aj zvyšných deväť Patrií v zdravotníckej verzii.
Slovensko objednalo 76 vozidiel Patria AMVXP 8x8, pričom v základne bojovej verzii bude 60 vozidiel, 10 z nich bude v zdravotníckej verzii a šesť kusov bude veliteľských. Všetky vozidlá by pritom mali byť dodané do roku 2027.
Zdroj: SITA.sk - Vojenské zdravotníctvo má prvé vozidlo Patria, je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
