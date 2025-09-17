Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

17. septembra 2025

Vojenské zdravotníctvo má prvé vozidlo Patria, je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám – VIDEO, FOTO


Tagy: bojové vozidlá vozidlá 8x8 Patria

Vojenské zdravotníctvo Ozbrojených síl SR dostalo prvé bojové vozidlo Patria. Ako informovali ozbrojené sily na svojej sociálnej sieti, ide o obrnené sanitné ...



vozidlo patria 8x8 1 676x451 17.9.2025 (SITA.sk) - Vojenské zdravotníctvo Ozbrojených síl SR dostalo prvé bojové vozidlo Patria. Ako informovali ozbrojené sily na svojej sociálnej sieti, ide o obrnené sanitné vozidlo, ktoré je schopné zabezpečiť prevoz a starostlivosť pre troch až piatich pacientov.


Vozidlo je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám a jeho výbava je kompatibilná s vozidlami Záchrannej zdravotnej služby. Patria je zároveň schopná plavby aj napriek svojej vysokej hmotnosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Súčasne má podľa slov ozbrojených síl moderné vybavenie podľa najnovších štandardov medicíny. Do konca tohto roka by mali vojenskí zdravotníci dostať aj zvyšných deväť Patrií v zdravotníckej verzii.

Slovensko objednalo 76 vozidiel Patria AMVXP 8x8, pričom v základne bojovej verzii bude 60 vozidiel, 10 z nich bude v zdravotníckej verzii a šesť kusov bude veliteľských. Všetky vozidlá by pritom mali byť dodané do roku 2027.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Vojenské zdravotníctvo má prvé vozidlo Patria, je odolné voči chemickým a biologickým hrozbám – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bojové vozidlá vozidlá 8x8 Patria
