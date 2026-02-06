|
06. februára 2026
HONOR uvádza na slovenský trh sériu Magic8: Extrémna odolnosť a revolučná fotografia v srdci Jasnej
Séria Magic8 prešla v Nízkych Tatrách zaťažkávacím testom: Magic8 Lite prežil zamrazenie v ľade a Magic8 Pro ukázal silu nočnej fotografie
Zdieľať
Mrazivá výdrž a nezničiteľnosť v podaní HONOR Magic8 Lite
Hlavnou hviezdou testov odolnosti sa stal model HONOR Magic8 Lite. Účastníci v Jasnej boli svedkami netradičného experimentu, kedy bol smartfón zamrazený vo veľkej kocke ľadu. Novinári ho museli vlastnoručne vyslobodiť pomocou dláta a kladiva. Zariadenie bolo po celý čas zapnuté a plne funkčné. Fascinujúcim detailom je energetická efektivita v extrémnych teplotách; počas 24 hodín v ľade klesla kapacita batérie o jediné 1 percento (v režime bez vloženej SIM karty).
Okrem mrazu musel Magic8 Lite čeliť aj mechanickému útoku. Hostia do zapnutých telefónov hádzali ostré šípky, zostreľovali ich z výšky asi 150 cm priamo na podlahu alebo na displej dopadal zväzok tucta kľúčov. Na demonštráciu extrémnej odolnosti bola použitá aj sponkovačka a smartfónom sa dokonca zatĺkali klince. Hoci sa po mnohých pokusoch poškodili ochranné fólie, po ich odlepení sa zúčastnení presvedčili, že displeje zostali ako nové.
Tento model demonštruje všestrannú odolnosť voči pádom, vode a prachu s prvou certifikáciou SGS Triple Resistant Premium Performance v odvetví. Zariadenie sa pýši aj prestížnou certifikáciou SGS 5-Star Comprehensive Reliability, ktorá zaručuje, že vydrží pády z výšky až 2,5 metra. O bezkonkurenčnú výdrž sa stará robustná batéria s kapacitou až 7500 mAh.
Nočná mágia s HONOR Magic8 Pro
Pre milovníkov fotografie bol pripravený workshop nočného snímania zasneženej krajiny. Magic8 Pro predviedol svoje kvality pri fotografovaní objektov osvetlených ratrakmi a detailov zvýraznených malými LED lampami. Srdcom fotografickej výbavy je AI fotoaparát novej generácie, ktorý nanovo definuje mobilnú fotografiu. Systém zahŕňa 200 Mpx Ultra nočný teleobjektív, 50 Mpx hlavný Ultra nočný fotoaparát a 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát, čo umožňuje zachytiť každý moment s profesionálnou presnosťou.
Súčasťou eventu bola aj prehliadka fotografií vytlačených do formátu A2. Výtlačky bez úprav zobrazovali detailné krajinky a portréty, ktoré zachytila známa cestovateľka Janka Travelhacker Schweighoferová. Tá používala Magic8 Pro na svojich dobrodružných potulkách po ostrovoch Karibiku počas decembra a potvrdila, že smartfón je ideálnym spoločníkom aj v náročných cestovateľských podmienkach.
„Som veľmi rada, že tieto dve novinky novinárov takto zaujali. Verím, že pre ich odolnosť a špičkovú výbavu si nájdu fanúšikov aj medzi prvými majiteľmi na našom trhu,“ uviedla Alexandra Maderová, marketingová manažérka HONOR Slovensko.
Dostupnosť a ceny
Séria HONOR Magic8 je na slovenskom trhu dostupná od 15. januára 2026.
HONOR Magic8 Pro je k dispozícii vo farbách Sunrise Gold a Black za odporúčanú cenu 1 299 EUR (12 GB / 512 GB). U operátorov O2 a Telekom je dostupný so 100 EUR zľavou. Orange k tejto zľave pridáva aj ročnú záruku na výmenu displeja pri rozbití. Pri nákupe cez oficiálny e-shop honorslovensko.sk získajú zákazníci k 100 EUR zľave aj tablet HONOR Pad X9a a balík príslušenstva.
HONOR Magic8 Lite je dostupný v dvoch verziách: 8GB+256GB za 399 EUR a 8GB+512GB za 429 EUR. V Orangei je k dispozícii 50 EUR zľava a ročná záruka na displej. Telekom k telefónu ponúka darčeky v podobe slúchadiel HONOR Earbuds X8i a smart hodiniek HONOR Watch 2 Pro. V ponuke O2 nájdete verziu s nižšou pamäťou za najnižšiu cenu na trhu – 348 EUR.
Obrázka HONOR Magic8 Pro nájdete na tomto odkaze.
Obrázka HONOR Magic8 Lite nájdete na tomto odkaze.
Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk a www.honorslovensko.sk.
