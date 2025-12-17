Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

17. decembra 2025

V Tatranskej Lomnici sa už začne lyžovať, pôvodný plán prekazilo počasie


Horské stredisko Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách spúšťa lyžovačku v sobotu 20. decembra. Pôvodne tam plánovali odštartovať sezónu už minulú sobotu, nepriaznivé počasie im to prekazilo. Ako ďalej ...



679c7b9c68036987285933 676x507 17.12.2025 (SITA.sk) - Horské stredisko Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách spúšťa lyžovačku v sobotu 20. decembra. Pôvodne tam plánovali odštartovať sezónu už minulú sobotu, nepriaznivé počasie im to prekazilo. Ako ďalej informoval hovorca prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Marián Galajda, v sobotu 20. decembra budú lyžiarom k dispozícii lanovky na Štart, pre turistov lanovky v línii z Tatranskej Lomnice až na Lomnický štít.


Aktuálne inverzné počasie prinieslo do Vysokých Tatier dva svety. Slnečné dni a plusové teploty vo vyšších polohách, naopak hmlu a mráz do nižšie položených častí tatranských stredísk. „Inverzia nám pomohla, pretože sme mohli spustiť technické zasnežovanie a doplniť zásoby snehu. Zasnežovali sme líniu od medzistanice Štart až do Tatranskej Lomnice,“ uviedol riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

V zasnežovaní budú podľa jeho slov pokračovať dovtedy, kým to umožnia podmienky. „Vo vyšších polohách máme ešte zásoby snehu z novembrového zasnežovania, na otvorenie zjazdoviek zo Skalnatého Plesa však ešte potrebujeme dosnežiť, takže čakáme na ochladenie,“ dodal.

Vo Vysokých Tatrách je lyžovačka možná aj na Štrbskom Plese, kde sú k dispozícii zjazdovky z Medvedej kopy, Turistická a Interski.


Zdroj: SITA.sk - V Tatranskej Lomnici sa už začne lyžovať, pôvodný plán prekazilo počasie © SITA Všetky práva vyhradené.

