Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Ministerstvo vnútra je presvedčené, že zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov nadobudne účinnosť


Tagy: novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Ochrana oznamovateľov oznamovatelia protispoločenskej činnosti whistlebloweri

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je presvedčené o tom, že Ústavný súd SR potvrdí, že zákon o



Zdieľať
gettyimages 1053136692 676x406 17.12.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je presvedčené o tom, že Ústavný súd SR potvrdí, že zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov a jeho transformácii na nový úrad je v poriadku a nadobudne účinnosť. Informoval o tom v stredu hovorca rezortu Matej Neumann v reakcii na skutočnosť, že ústavný súd dočasne pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Ministerstvo v tejto súvislosti zdôraznilo, že ide zatiaľ len o rozhodnutie o pozastavení účinnosti. „V rámci konania pred ústavným súdom sa kvalifikovane vyjadríme,“ dodal hovorca.


Ústavný súd SR na svojej internetovej stránke informoval, že v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa), Ladislava Duditša, Libora Duľu, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 63 poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona z 12. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o Európskej únii rozhodol, že návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavuje účinnosť zákona. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok," zdôraznil ÚS SR.

„Kombinácia prípadných záťaží legislatívneho procesu vo vzťahu ku zrušeniu úradu normou-opatrením vytvára značné právne, ale aj hospodárske riziká pre nápravu prípadných následkov protiústavnosti, čo nemožno oddeliť ani od ústavne chránenej právnej istoty obetí trestných činov a oznamovateľov," skonštatoval ústavný súd.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra je presvedčené, že zákon o Úrade na ochranu oznamovateľov nadobudne účinnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Ochrana oznamovateľov oznamovatelia protispoločenskej činnosti whistlebloweri
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Tatranskej Lomnici sa už začne lyžovať, pôvodný plán prekazilo počasie
<< predchádzajúci článok
Novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou, rozhodol ústavný súd a vyhovel ombudsmanovi

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 