V teple a pohodlí s Patagoniou

Alebo možno človek, ktorý rád športoval a chodil von, keď sa obliekaš na túru alebo si ideš zacvičiť.

A možno chcel spojiť oboje, hovoríš si, keď zistíš, že v tej istej mikine chodíš do fitka, venčíš psa, ráno si ju oblečieš do roboty a nevidíš dôvod si ju vyzliekať večer doma. Že sa ti to ešte nestalo? Asi ešte nemáš mikinu od Patagonie.

V Patagonii patria mikiny k dôležitým produktom. Bavlnené, fleecové, zo zmesi bavlny s polyesterom; vysoko funkčné kúsky aj tie, do ktorých sa treba zabaliť ako do deky a užívať si teplúčko a komfort. Patagonia má pre každého niečo. Pozrieme sa na pár Patagónskych klasík.

Slávna produktová línia Uprisal Hoody alebo Uprisal Crew Sweatshirt (pre tých, ktorí kapucne až tak nepotrebujú) predstavuje zodpovedný prístup k výrobe: celá je vyrobená z polyesteru z recyklovaných PET fliaš a odrezkov látok zozbieraných v továrni. Nie je nič recyklovanejšie ako Uprisal Hoody, ale nielen preto ju zákazníci milujú. Ako sa vyjadril tester z portálu outsideonline: recyklovanie sa muselo premietnuť do dobrej karmy, pretože táto mikina nemá jedinú chybu. Bol to „najpohodlnejší odev zo všetkých, ktoré testoval“. A to v nej trávil celé dni vonku a noci detto. Materiál je zvonku hladký, ale na rube česaný, takže ťa nežne a mäkko zohreje.

Ak si potrpíš na čistú bavlnu, prečítaj si toto stanovisko od WWF: „Konvenčné postupy pri pestovaní bavlny zahŕňajú aplikáciu veľkého množstva hnojív a pesticídov. Pesticídy ohrozujú kvalitu pôdy a vody, ako aj zdravie biodiverzity na poliach a pod nimi.“ A už si nikdy konvenčnú bavlnenú mikinu nevyber. Namiesto toho hľadaj na výrobkoch označenie „Organic“. Patagonia využíva výlučne organicky pestovanú bavlnu a podporuje farmy pri prechode na plne organické poľnohospodárstvo. Na výber máš varianty bez kapucne alebo s kapucňou a hlavne s istotou, že ťa bude hriať nielen mäkučká bavlnená mikča sikonickým logom, ale aj dobrý pocit, že si si vybral/a zodpovedne.

Pre fleece pozitívnych Patagonia ponúka viacero možností: mikinu v klasickom dizajne s polovičným zipsom Snap-T® vyrobenú z ľahkého Synchilla fleecu alebo jemného mikrofleecu s názvom Micro D. Fleece môže mať podobu aj hrubej huňatej bundy v štýle ovčej kožušiny; iné modifikácie sa zase využívajú pri funkčných športových a outdoorových kúskoch, ako je legendárna R1, o ktorej si porozprávame inokedy.

Nechaj teplo a pohodlie vojsť do svojho života v podobe ekolgicky vyrobenej mikiny, ktorú si nájdeš tu: pre mužov a pre ženy.

