V TIPOSE sme pripravení naskočiť do hry

Komu veria Slováci

Nové Bonusy z bufetu

Striedame! Hokejové dobrodružstvo meníme za futbalové

14.6.2024 (SITA.sk) -Na šampionát v Nemecku sa prebojovalo spolu 20 krajín vrátane Slovenska. V rámci piatich skupín sa odohrá celkovo 51 zápasov, ktoré budú prebiehať v desiatich rôznych mestách. Bude to futbalová "horúčka" - státisíce fanúšikov na štadiónoch a milióny divákov doma pri televíznych obrazovkách povzbudzujúcich svoj tím.Emócie, ako napätie, radosť aj sklamanie z prehry môžu znásobiť športové stávky. Tie zrkadlia nielen subjektívne túžby po víťazstve konkrétneho tímu, ale môžu prinášať aj odbornejší pohľad na kvalitu mužstiev či sú jednoducho strategickým kalkulom.Aktuálne trendy ukazujú, že, nasleduje tím Francúzska a potom Anglicka., zo slovenských dominujeVäčšina je presvedčená, že nový majster Európy nebude vlastne vôbec novým a trofej sa ujde krajine, ktorá už minimálne jedno takéto cenné víťazstvo má. Zatiaľ najviac tipovaným je otvárací zápas šampionátu medzi Nemeckom a Škótskom s jasným favoritom. Nasleduje duel Talianska s Albánskom, v ktorom "tipéri" viac veria tímu Roberta Manciniho.Pre plnoletých nováčikov, ktorí sa rozhodnú prihlásiť do TIPOSBETu je pripravený Registračný bonus a pre všetkých hráčov nad 18 rokov aj bonus Horekurz. Kto nestihol počas MS v hokeji ponuku Bonusov z bufetu, môže tak urobiť počas EURA.ponúka bonus do 20 eur k 1. vkladu na hráčske konto aprináša navýšenie stávky až o 10% od 4 zápasov. Každý hráč má tak šancu získať niečo navyše.Kampaň predstavená k hokejovým majstrovstvám pokračuje a prispôsobuje svoj obsah aktuálnemu športovému sviatku. Tentokrát sú hlavnou témou futbal a jeho fanúšikova, ktorých dianie vťahuje na ihrisko.Dokonalú atmosféru futbalového zápasu sa podarilo štábu vytvoriť na vynovenom štadióne FC Nitra. Hlavnými "hviezdami" športového spotu sú už známi bufetári, ktorí sú ústrednými postavami tohtoročných kampaní k TIPOSBETu. Mara a Adrián vnášajú na trávnik už tradične humor a tentokrát aj typické futbalové gestá hráčov.Celkový dojem dotvárajú aj detaily, s ktorými sa produkcia, pod vedením režiséra Honzu Švejkara, "vyhrala". Na nakrúcaní sa dokonca tetovalo. Nešlo však o permanentné tetovanie, ale o zmývateľnú napodobeninu, ktorou maskérka chcela čo najviac autenticky napodobniť vzhľad niektorých futbalistov.Nový spot je nasadený od dnešného dňa a kampaň k športovým stávkam TIPOSBET sa objaví aj ako rádio spot, v online a na sociálnych sieťach TIPOSu.Informačný servis