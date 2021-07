V Tokiu začne spomedzi slovenských reprezentantov tá najmladšia, Denisa Baránková sníva o medaile

Špeciálne prípravy

Tréningy počas lockdownu

Túži po medaile

Kvalifikačné kolo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Denisa Baránková má iba 19 rokov a bude najmladšou olympioničkou zo Slovenska v Tokiu. Navyše členka Lukostreleckého klubu Bratislava bude mať ešte jedno prvenstvo.Spomedzi 41 slovenských športovcov v Japonsku sa predstaví vôbec ako prvá. Kvalifikácia olympijského luku žien sa začne dve hodiny po polnoci zo štvrtka na piatok SELČ."Takto pred rokom som si stanovila niekoľko cieľov a polepila som si nimi izbu. Medzi nimi bola miestenka na OH do Tokia. Na olympijskú kvalifikáciu do tureckej Antalye sme išli s tým, že bez miestenky sa nevraciame. Tak sa aj stalo, bol to plán. Vrátili sme sa s miestenkou a bonusom bola bronzová medaila," uviedla Denisa Baránková v rozhovore pre Sportnet.Na otázku, či sa špeciálne pripravovala na svoje prvé olympijské vystúpenie v kariére, odpovedala: "Veľmi sa teším na všetko, iba na počasie nie. Ale aj na to sme sa v Národnom športovom centre pripravovali. Absolvovali sme tréning v komore, kde bolo vlhko a teplo, aby som sa začala aklimatizovať a zistila, ako sa moje telo a náradie bude správať v takýchto podmienkach."Na olympijské preteky sa pripravovala aj priamo v domácich podmienkach rodinného domu v Bratislave. Bola to nutnosť v čase lockdownu počas šíriaceho sa koronavírusu."Mám tam možnosť strieľať na 30 metrov, čiže som mohla trénovať aj doma. Tréner mi doniesol terčovnicu a náradie, ktoré som k tréningu potrebovala, a tak som vedela strieľať. Síce nie na súťažnú vzdialenosť, ale aj tak mi to niečo dalo. Zlepšovala som si techniku, mali sme online tréningy, či už kondičné alebo lukostrelecké, takže sme sa vedeli zabezpečiť," vysvetlila tínedžerka s presným okom na webe generalibalans.sk.Baránková v budúcnosti túži po medaile z majstrovstiev sveta aj olympijských hier. Zároveň si uvedomuje, že reálne to zatiaľ nie je možné."Čo sa týka dlhodobejších ambícií, asi každý športovec sníva o medaile z olympiády, to by bol ten najväčší úspech. Ale z takých reálnejších - chcela by som sa držať v top osmičke alebo desiatke svetového rebríčka a podávať stále kvalitné výkony, s ktorými budem spokojná. A ešte by som bola rada, ak by sa lukostreľba viac spopularizovala. Možno by bolo fajn postaviť lukostrelnicu, ktorá by bola vyslovene centrom pre lukostrelcov," zaželala si zverenky trénerského dua Vladimíra Hurbana st. a ml.Na olympijských hrách sa v lukostreľbe strieľa na vzdialenosť 70 m. V Jumenošima Parku absolvujú ženy v piatok svoje kvalifikačné kolo, bude ich 64. Na základe jeho výsledkov sa určia dvojice pre prvé kolo eliminácie.Súťaž vyvrcholí až 30. júla súbojmi o medaily. Okrem žien a mužov sa bude v Tokiu bojovať o medaily aj v tímových súťažiach mužov a žien a tiež v mixe. Spoločná súťaž mužov a žien bude mať pod piatimi kruhmi súťažnú premiéru.