Austrália porazila na olympiáde v Tokiu vo futbale Argentínu, trúfa si aj na Španielsko

Zatiaľ najúspešnejšou krajinou olympijských hier v Tokiu je Austrália. Trochu zvláštne konštatovanie, keďže olympiáda sa oficiálne začne až v piatok 23. júla, ale má svoju logiku.

Prvý dôvod na radosť prinieslo Austrálčanom v Tokiu rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru o pridelení hier v roku 2032 ich mestu Brisbane.

Druhýkrát sa austrálski fanúšikovia športu potešili po triumfe ich futbalistiek nad rivalkami z Nového Zélandu 2:1 a do tretice prišlo nečakané víťazstvo futbalistov nad favorizovanými Argentínčami 2:0. A to sa v bránke Juhoameričanov objavil skúsený 28-ročný Jeremias Ledesma zo španielskeho Cádizu, ktorý účinkuje v La Lige

Radosť outsidera

Tréner bol aj hráčom

22.7.2021 (Webnoviny.sk) -Zrodilo sa v Sappore presne 4726 dní po tom, čo sa Austrália v roku 2008 na OH v Pekingu predtým naposledy objavila na mužskom olympijskom futbalovom turnaji.Radosť outsidera znásobil aj fakt, že Argentínčania sú dvojnásobní olympijskí víťazi z rokov 2004 a 2008. "Verili sme, že môžeme v tomto zápase niečo uhrať. Opierali sme sa o filozofiu nášho trénera Grahama Arnolda. Splnil sa nám sen, ale trúfame si na víťazstvo aj proti Španielom," uviedol strelec prvého gólu Austrálie Lachlan Wales."Raz sme už šokovali svet a druhýkrát to chceme urobiť vtedy, keď postúpime z našej skupiny," dodal 23-ročný útočník tímu Western United pre olympijský informačný servis.Tréner Arnold sa predstavil ako hráč na olympijských hrách v Soule 1988, teraz na OH 2020 naordinoval svojim hráčom správnu taktiku proti favoritovi. "Tušil som, že sa môžeme postarať o prekvapenie. Veril som týmto hráčom, že predvedú niečo výnimočné," skonštatoval Arnold.Aj v druhom štvrtkovom zápase C-skupiny na olympijskom futbalovom turnaji mužov sa zrodilo prekvapenie. Španielsko s piatimi hráčmi z tímu semifinalistu nedávnych majstrovstiev Európy iba remizovalo s Egyptom 0:0.