V Trenčianskych Tepliciach vyberali šesť rokov vyššie dane za pozemky

Na snímke pešia zóna v Trenčianskych Tepliciach. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčianske Teplice 18. septembra (TASR) – V štvortisícovom kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice vyrubovali šesť rokov vyššiu daň za pozemky. Od roku 2013 do 2018 samospráva vybrala takmer o 80.000 eur viac, ako v zmysle zákona mala. Mesto bude musieť podľa primátorky neoprávnene vyrubenú daň daňovníkom vrátiť.Podľa primátorky mesta Zuzany Frajkovej Ďurmekovej disproporcie vo výbere daní z nehnuteľnosti odhalil hlavný kontrolór mesta po tom, ako ho v januári mestské zastupiteľstvo poverilo vykonaním kontroly. V roku 2013 sa podľa primátorky zmenil zákon, po jeho účinnosti sa zmenila kategória miest, do ktorých boli Trenčianske Teplice zaradené.skonštatoval Frajková Ďurmeková.Ako dodala, ide približne o 7000 rozhodnutí, každé bude musieť mať vyznačenú právoplatnosť, budú ho musieť doručiť na finančné riaditeľstvo spolu s daňovým priznaním, doručenkou a prípisom.doplnila primátorka s tým, že pre mesto je to výrazná administratívna záťaž, a pripustila, že budú musieť prijať na vyriešenie agendy jedného zamestnanca.Hlavný kontrolór mesta Jozef Zemko, ktorý správu o rozdiele v daniach vypracoval, skončil vo funkcii pred tromi dňami (15. 9.). Prečo na nesprávne vyrubené dane z pozemkov neprišiel skôr, zdôvodnil faktom, že po celý čas, čo bol vo funkcii hlavného kontrolóra, neprišiel žiadny podnet, avízo ani sťažnosť.“ zdôraznil dnes už bývalý kontrolór.Podľa exprimátora Štefana Škultétyho mesto každý rok vydá asi 2500 výmerov na dane z nehnuteľnosti. Za šesť rokov je to takmer 15.000 výmerov. Je preto takmer nemožné skontrolovať ich za štyri až päť mesiacov, keďže kontrolór bol na polovičný úväzok.pripomenul Škultéty.Ako dodal, sadzby dane sa v meste nemenili od roku 2007. Od tohto obdobia prešlo 12 rokov, tri volebné obdobia, desiatky poslancov pôsobili v zastupiteľstve a bolo vyrubených tisícky výmerov.zdôraznil exprimátor.