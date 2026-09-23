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23. septembra 2026
V Trnave otvorili v päťstoročnej budove Mestské divadlo Pracháreň zamerané prioritne na najmenšieho diváka – VIDEO
Tagy: Divadlo Divadlo Jána Palárika Mestské divadlo Pracháreň Otvorenie otvorenie divadla Primátor Trnavy viceprimátorka Trnavy
Dvere do nového divadla otvárala spolu s rozprávkovými postavami viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská Mestské divadlo Pracháreň v Trnave v stredu privítalo prvých detských návštevníkov, ktorí mali ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Dvere do nového divadla otvárala spolu s rozprávkovými postavami viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská
Mestské divadlo Pracháreň v Trnave v stredu privítalo prvých detských návštevníkov, ktorí mali možnosť ešte pred oficiálnou premiérou vidieť rozprávku Kocúr v čižmách.
Dvere do nového divadla otvárala spolu s rozprávkovými postavami viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. Mestské divadlo sídli v historickej budove s názvom Pracháreň, ktorá má päťstoročnú históriu a aktuálne je kompletne obnovená.
Divadlo zamerané prioritne na najmenšieho diváka je podľa primátora Petra Bročku to, čo v meste chýbalo. Popri „veľkom“ Divadle Jána Palárika v susedstve je to ďalší prvok trnavskej kultúrnej scény.
„A hlavne benefitovať z toho budú deti, čo je úplne zásadné v dnešnej katastrofálnej dobe. Lebo investície do detí, obzvlášť do ich zdravého rastu a do ich vnímania kultúry, života a sveta, tak to sa nám určite vráti,“ povedal Bročka. Mestské divadlo s tvorbou pre deti si bude vyžadovať neustálu podporu z rozpočtu mesta.
„Ja dúfam, že každé ďalšie vedenie minimálne najbližších 100 rokov bude chápať dôležitosť podpory kultúry a podpory detských aktivít,“ dodal primátor Bročka. V minulosti bola na stole aj možnosť predaja objektu Pracháreň.
Primátor je presvedčený, že rozhodnutie nepredať ho bolo správne, aj keď cesta k jeho rekonštrukcii bola extrémne dlhá. Umelecký šéf Mestského divadla Pracháreň Kamil Žiška stredajší deň prirovnal k výstupu na prvý kopec.
„V divadle to tak býva, že potom nasleduje ďalší kopec, a ešte ďalší a takto to ide donekonečna. Ale teraz sem už detský divák prinesie tú pointu, budova bude živá,“ povedal Žiška po mesiacoch príprav nového divadelného projektu.
Predpokladá, že so susedným župným Divadlom Jána Palárika, ktoré tiež tvorí aj pre deti a mládež, sa budú dopĺňať. Nové divadlo bude prioritne zamerané na najmenších divákov z materských a základných škôl, dospelým divákom bude určená večerná línia kabaretov.
Zdroj: SITA.sk - V Trnave otvorili v päťstoročnej budove Mestské divadlo Pracháreň zamerané prioritne na najmenšieho diváka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestské divadlo Pracháreň v Trnave v stredu privítalo prvých detských návštevníkov, ktorí mali možnosť ešte pred oficiálnou premiérou vidieť rozprávku Kocúr v čižmách.
Dvere do nového divadla otvárala spolu s rozprávkovými postavami viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. Mestské divadlo sídli v historickej budove s názvom Pracháreň, ktorá má päťstoročnú históriu a aktuálne je kompletne obnovená.
Benefity pre deti a mládež
Divadlo zamerané prioritne na najmenšieho diváka je podľa primátora Petra Bročku to, čo v meste chýbalo. Popri „veľkom“ Divadle Jána Palárika v susedstve je to ďalší prvok trnavskej kultúrnej scény.
„A hlavne benefitovať z toho budú deti, čo je úplne zásadné v dnešnej katastrofálnej dobe. Lebo investície do detí, obzvlášť do ich zdravého rastu a do ich vnímania kultúry, života a sveta, tak to sa nám určite vráti,“ povedal Bročka. Mestské divadlo s tvorbou pre deti si bude vyžadovať neustálu podporu z rozpočtu mesta.
Výstup na prvý kopec
„Ja dúfam, že každé ďalšie vedenie minimálne najbližších 100 rokov bude chápať dôležitosť podpory kultúry a podpory detských aktivít,“ dodal primátor Bročka. V minulosti bola na stole aj možnosť predaja objektu Pracháreň.
Primátor je presvedčený, že rozhodnutie nepredať ho bolo správne, aj keď cesta k jeho rekonštrukcii bola extrémne dlhá. Umelecký šéf Mestského divadla Pracháreň Kamil Žiška stredajší deň prirovnal k výstupu na prvý kopec.
Zmeranie na najmenších divákov
„V divadle to tak býva, že potom nasleduje ďalší kopec, a ešte ďalší a takto to ide donekonečna. Ale teraz sem už detský divák prinesie tú pointu, budova bude živá,“ povedal Žiška po mesiacoch príprav nového divadelného projektu.
Predpokladá, že so susedným župným Divadlom Jána Palárika, ktoré tiež tvorí aj pre deti a mládež, sa budú dopĺňať. Nové divadlo bude prioritne zamerané na najmenších divákov z materských a základných škôl, dospelým divákom bude určená večerná línia kabaretov.
Zdroj: SITA.sk - V Trnave otvorili v päťstoročnej budove Mestské divadlo Pracháreň zamerané prioritne na najmenšieho diváka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Divadlo Divadlo Jána Palárika Mestské divadlo Pracháreň Otvorenie otvorenie divadla Primátor Trnavy viceprimátorka Trnavy
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