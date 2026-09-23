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23. septembra 2026
Kde sa zrodil Paríž? Pod hotelom našli múr, ktorý môže vyriešiť dlhoročnú archeologickú záhadu
Tagy: archeologické nálezisko Paríž
Približne 20-metrový múr môže byť pozostatkom opevnenia starovekej Lutécie. Stopy požiaru navyše časovo zapadajú do obdobia, o ktorom písal Julius Caesar. Archeológovia objavili pod hotelom v centre ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Približne 20-metrový múr môže byť pozostatkom opevnenia starovekej Lutécie. Stopy požiaru navyše časovo zapadajú do obdobia, o ktorom písal Julius Caesar.
Archeológovia objavili pod hotelom v centre Paríža približne 20-metrový staroveký múr, ktorý môže pomôcť potvrdiť, kde sa nachádzalo pôvodné osídlenie dnešnej francúzskej metropoly. Francúzske ministerstvo kultúry označilo nález za „významný prelom“.
Kamennú a drevenú konštrukciu objavili počas leta pri vykopávkach pod Hôtel-Dieu na ostrove Île de la Cité, neďaleko katedrály Notre-Dame. Archeológovia sa domnievajú, že môže ísť o časť opevnenia Lutécie, starovekého predchodcu Paríža, ktorú vybudoval galský kmeň Parisiov žijúci pri Seine v dobe železnej.
Práve poloha pôvodnej Lutécie je predmetom archeologických diskusií. Za jej centrum sa tradične považuje Île de la Cité, existuje však aj teória podporená archeologickými výskumami, podľa ktorej sa pôvodné galské osídlenie nachádzalo v dnešnom Nanterre západne od Paríža.
„Možno sa pozeráme na jeden z najvýznamnejších pozostatkov, aké boli kedy objavené pre pochopenie galskej Lutécie,“ uviedla francúzska ministerka kultúry Catherine Pegardová. Zároveň upozornila, že vedci ešte musia overiť funkciu aj presné datovanie nálezu. „Súbeh dôkazov je však v tejto fáze mimoriadne pozoruhodný.“
Lutéciu spomenul aj rímsky vojvodca Julius Caesar v siedmej knihe svojich Zápiskov o vojne v Galii. Umiestnil ju na ostrov na Seine, pričom práve nepresnosť tohto opisu neskôr prispela k vzniku viacerých teórií o jej skutočnej polohe.
Objavený múr priniesol ešte jednu stopu. Archeológovia na ňom našli známky požiaru, ktoré by mohli súvisieť s Caesarovým opisom, podľa ktorého Galovia pred bitkou pri Lutécii proti Rimanom svoje mesto podpálili. Rádiokarbónové datovanie zuhoľnatených pozostatkov ich zaradilo do obdobia medzi rokmi 200 a 10 pred naším letopočtom. Do tohto rozpätia spadá aj bitka pri Lutécii z roku 52 pred naším letopočtom.
Île de la Cité, na ktorom dnes stojí aj Notre-Dame, sa neskôr stal centrom rímskej Lutécie. Ak ďalší výskum potvrdí, že objavený múr skutočne patril opevneniu predrománskeho galského sídla, nález by poskytol významný argument v prospech teórie, že korene Paríža treba hľadať práve na tomto ostrove.
Zdroj: SITA.sk - Kde sa zrodil Paríž? Pod hotelom našli múr, ktorý môže vyriešiť dlhoročnú archeologickú záhadu © SITA Všetky práva vyhradené.
Archeológovia objavili pod hotelom v centre Paríža približne 20-metrový staroveký múr, ktorý môže pomôcť potvrdiť, kde sa nachádzalo pôvodné osídlenie dnešnej francúzskej metropoly. Francúzske ministerstvo kultúry označilo nález za „významný prelom“.
Kamennú a drevenú konštrukciu objavili počas leta pri vykopávkach pod Hôtel-Dieu na ostrove Île de la Cité, neďaleko katedrály Notre-Dame. Archeológovia sa domnievajú, že môže ísť o časť opevnenia Lutécie, starovekého predchodcu Paríža, ktorú vybudoval galský kmeň Parisiov žijúci pri Seine v dobe železnej.
Práve poloha pôvodnej Lutécie je predmetom archeologických diskusií. Za jej centrum sa tradične považuje Île de la Cité, existuje však aj teória podporená archeologickými výskumami, podľa ktorej sa pôvodné galské osídlenie nachádzalo v dnešnom Nanterre západne od Paríža.
„Možno sa pozeráme na jeden z najvýznamnejších pozostatkov, aké boli kedy objavené pre pochopenie galskej Lutécie,“ uviedla francúzska ministerka kultúry Catherine Pegardová. Zároveň upozornila, že vedci ešte musia overiť funkciu aj presné datovanie nálezu. „Súbeh dôkazov je však v tejto fáze mimoriadne pozoruhodný.“
Lutéciu spomenul aj rímsky vojvodca Julius Caesar v siedmej knihe svojich Zápiskov o vojne v Galii. Umiestnil ju na ostrov na Seine, pričom práve nepresnosť tohto opisu neskôr prispela k vzniku viacerých teórií o jej skutočnej polohe.
Objavený múr priniesol ešte jednu stopu. Archeológovia na ňom našli známky požiaru, ktoré by mohli súvisieť s Caesarovým opisom, podľa ktorého Galovia pred bitkou pri Lutécii proti Rimanom svoje mesto podpálili. Rádiokarbónové datovanie zuhoľnatených pozostatkov ich zaradilo do obdobia medzi rokmi 200 a 10 pred naším letopočtom. Do tohto rozpätia spadá aj bitka pri Lutécii z roku 52 pred naším letopočtom.
Île de la Cité, na ktorom dnes stojí aj Notre-Dame, sa neskôr stal centrom rímskej Lutécie. Ak ďalší výskum potvrdí, že objavený múr skutočne patril opevneniu predrománskeho galského sídla, nález by poskytol významný argument v prospech teórie, že korene Paríža treba hľadať práve na tomto ostrove.
Zdroj: SITA.sk - Kde sa zrodil Paríž? Pod hotelom našli múr, ktorý môže vyriešiť dlhoročnú archeologickú záhadu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: archeologické nálezisko Paríž
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