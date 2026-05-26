|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dušan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. mája 2026
Trump tvrdí, že jeho pravidelná zdravotná prehliadka dopadla „perfektne“
Zdravotný stav amerického prezidenta je pod drobnohľadom pred jeho blížiacimi sa 80. narodeninami. Americký prezident
Zdieľať
Americký prezident Donald Trump uviedol, že jeho pravidelná zdravotná prehliadka dopadla bez problémov.
Vyjadrenie prišlo v čase rastúcej pozornosti venovanej jeho zdravotnému stavu pred blížiacimi sa 80. narodeninami.
Zdravý ako buk
„Všetko dopadlo PERFEKTNE,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social počas návratu z Národnej vojenskej nemocnice Waltra Reeda pri Washingtone do Bieleho domu.
Biely dom zatiaľ nezverejnil podrobnosti vyšetrení ani kompletnú lekársku správu. Trump však už v minulosti opakovane tvrdil, že je vo veľmi dobrej fyzickej aj mentálnej kondícii.
Ostro sledovaný stav
Prezidentské zdravotné prehliadky v USA patria medzi ostro sledované udalosti, keďže prezident zastáva funkciu vrchného veliteľa ozbrojených síl a rozhoduje o otázkach národnej bezpečnosti.
Lekár Bieleho domu po nich zvyčajne zverejňuje stručnú správu o zdravotnom stave prezidenta, pričom rozsah informácií závisí od samotnej administratívy.
Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že jeho pravidelná zdravotná prehliadka dopadla „perfektne“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
V Trnavskom kraji ponúklo počas Týždňa dobrovoľníctva pomoc iným až tisíc ľudí
Akcia Kerberos v Košiciach, polícia obvinila 26-ročného muža z drogovej trestnej činnosti – FOTO