26. mája 2026

Trump tvrdí, že jeho pravidelná zdravotná prehliadka dopadla „perfektne“


Tagy: Americký prezident zdravotná prehliadka Zdravotný stav

Zdravotný stav amerického prezidenta je pod drobnohľadom pred jeho blížiacimi sa 80. narodeninami. Americký prezident



26.5.2026 (SITA.sk) - Zdravotný stav amerického prezidenta je pod drobnohľadom pred jeho blížiacimi sa 80. narodeninami.

Americký prezident Donald Trump uviedol, že jeho pravidelná zdravotná prehliadka dopadla bez problémov.


Vyjadrenie prišlo v čase rastúcej pozornosti venovanej jeho zdravotnému stavu pred blížiacimi sa 80. narodeninami.



Zdravý ako buk


„Všetko dopadlo PERFEKTNE,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social počas návratu z Národnej vojenskej nemocnice Waltra Reeda pri Washingtone do Bieleho domu.


Biely dom zatiaľ nezverejnil podrobnosti vyšetrení ani kompletnú lekársku správu. Trump však už v minulosti opakovane tvrdil, že je vo veľmi dobrej fyzickej aj mentálnej kondícii.



Ostro sledovaný stav


Prezidentské zdravotné prehliadky v USA patria medzi ostro sledované udalosti, keďže prezident zastáva funkciu vrchného veliteľa ozbrojených síl a rozhoduje o otázkach národnej bezpečnosti.


Lekár Bieleho domu po nich zvyčajne zverejňuje stručnú správu o zdravotnom stave prezidenta, pričom rozsah informácií závisí od samotnej administratívy.




Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že jeho pravidelná zdravotná prehliadka dopadla „perfektne“ © SITA Všetky práva vyhradené.

