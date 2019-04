V Turanoch nad Ondavou za starostu zvolili J. Jakubova

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Turany nad Ondavou 14. apríla (TASR) – V obci Turany nad Ondavou v okrese Stropkov bude na poste starostu pokračovať Ján Jakubov (KDH). V sobotňajších doplňovacích voľbách ho volilo 127 voličov, druhá skončila Martina Perátová (nezávislá) so ziskom 99 hlasov. Účasť bola 73,2 percenta. TASR o tom informovali z okresnej volebnej komisie.Voľby v obci museli zopakovať po tom, ako v novembrových voľbách získali obaja kandidáti zhodný počet hlasov.Voľby starostu sa opakovali aj v obci Ruská Poruba v okrese Humenné, vyhral v nich Jaroslav Moroz (Sme rodina) so ziskom 65 hlasov. Za ním skončili Dušan Herman (Úsvit) so 45 hlasmi a Marcela Ferková (nezávislá) so 41 hlasmi.V okrese Vranov nad Topľou v obci Petkovce ostane starostom Pavol Hybala (KDH), ktorý dostal 54 hlasov. Ako druhá skončila Anna Kleinová (SNS), ktorú volilo 42 voličov. Aj tam sa museli voľby zopakovať pre zhodný počet hlasov pre dvoch kandidátov.V obci Girovce v rovnakom okrese bude ako starostka pokračovať Jana Lešková (KDH), ktorá bola vo voľbách jedinou kandidátkou. V novembrových voľbách sa tam o funkciu nikto neprihlásil.Novou starostkou v obci Jurkova Voľa v okrese Svidník bude Iveta Škrabová (nezávislá), ktorá v sobotňajších voľbách taktiež nemala protikandidáta.