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29. septembra 2026
V tureckom Istanbule zadržali lietadlo iránskej spoločnosti pre dlh tri milióny eur
Boeing 737 spoločnosti Caspian Airlines už mal cestujúcich na palube, keď úrady na základe súdneho príkazu zabránili jeho odletu. Turecké úrady zaistili v
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29.9.2026 (SITA.sk) - Boeing 737 spoločnosti Caspian Airlines už mal cestujúcich na palube, keď úrady na základe súdneho príkazu zabránili jeho odletu.
Boeing 737 mal v pondelok už ukončený nástup cestujúcich a pripravoval sa na odlet do Teheránu, keď úrady na základe súdneho príkazu lietadlo zadržali, uviedla turecká agentúra Anadolu.
Caspian Airlines vo vyhlásení sprostredkovanom iránskou štátnou televíziou uviedli, že let Istanbul – Teherán čelil „dočasným prevádzkovým obmedzeniam týkajúcim sa jedného z lietadiel Boeing pre administratívnu záležitosť v Turecku“.
Cestujúci museli z lietadla vystúpiť. Iránska televízia potvrdila, že spor sa týka dlhu troch miliónov eur za „služby istanbulského letiska“. „Lietadlo sa v utorok vráti do Iránu,“ uviedla.
Správy prípad nespájali s novými americkými sankciami proti iránskym leteckým spoločnostiam. Washington začiatkom septembra pohrozil sankciami subjektom, ktoré s nimi budú obchodovať.
Turecko tieto opatrenia zatiaľ neuplatňuje a medzi oboma krajinami naďalej pravidelne lieta napríklad Iran Air. Spoločnosť Mahan Air však minulý týždeň oznámila, že na žiadosť Ankary všetky lety do Turecka pozastavuje.
Turecké ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie nereagovalo.
Zdroj: SITA.sk - V tureckom Istanbule zadržali lietadlo iránskej spoločnosti pre dlh tri milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecké úrady zaistili v Istanbule lietadlo iránskej spoločnosti Caspian Airlines pre údajne nezaplatený dlh vo výške troch miliónov eur, informovali v utorok médiá v oboch krajinách.
Boeing 737 mal v pondelok už ukončený nástup cestujúcich a pripravoval sa na odlet do Teheránu, keď úrady na základe súdneho príkazu lietadlo zadržali, uviedla turecká agentúra Anadolu.
Cestujúci museli vystúpiť
Caspian Airlines vo vyhlásení sprostredkovanom iránskou štátnou televíziou uviedli, že let Istanbul – Teherán čelil „dočasným prevádzkovým obmedzeniam týkajúcim sa jedného z lietadiel Boeing pre administratívnu záležitosť v Turecku“.
Cestujúci museli z lietadla vystúpiť. Iránska televízia potvrdila, že spor sa týka dlhu troch miliónov eur za „služby istanbulského letiska“. „Lietadlo sa v utorok vráti do Iránu,“ uviedla.
Turecko mlčí
Správy prípad nespájali s novými americkými sankciami proti iránskym leteckým spoločnostiam. Washington začiatkom septembra pohrozil sankciami subjektom, ktoré s nimi budú obchodovať.
Turecko tieto opatrenia zatiaľ neuplatňuje a medzi oboma krajinami naďalej pravidelne lieta napríklad Iran Air. Spoločnosť Mahan Air však minulý týždeň oznámila, že na žiadosť Ankary všetky lety do Turecka pozastavuje.
Turecké ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť AFP o vyjadrenie nereagovalo.
Zdroj: SITA.sk - V tureckom Istanbule zadržali lietadlo iránskej spoločnosti pre dlh tri milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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