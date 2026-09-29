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29. septembra 2026
Šimečka: Slovensko chce byť dôveryhodným členom EÚ a NATO, Fico podľa neho poškodzuje jeho obraz – VIDEO
Tagy: Článok 5 NATO Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Nemecký minister zahraničných vecí podpora Ukrajine predseda PS Premiér Slovenskej republiky ruské útoky Veľvyslanci Európskej únie Vládna koalícia Zákon o lobingu
Fico nedávnym spochybnením článku 5 Severoatlantickej zmluvy dramaticky poškodil bezpečnosť aj obraz Slovenska v očiach partnerov. Premiér
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29.9.2026 (SITA.sk) - Fico nedávnym spochybnením článku 5 Severoatlantickej zmluvy dramaticky poškodil bezpečnosť aj obraz Slovenska v očiach partnerov.
Premiér Robert Fico nehovorí za celé Slovensko a k jeho zahraničnej politike existuje reálna a silná proeurópska alternatíva. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka 29. septembra po stretnutí s veľvyslankyňami a veľvyslancami členských štátov EÚ a NATO na Slovensku. PS partnerov uistilo o záujme Slovenska zostať dôveryhodným členom EÚ a NATO a podporovať Ukrajinu.
„Fico nedávnym spochybnením článku 5 Severoatlantickej zmluvy dramaticky poškodil bezpečnosť aj obraz Slovenska v očiach partnerov. Zatiaľ čo naša vládna koalícia neustále útočí na EÚ a blúzni o neutralite, my sme spojencov uistili, že na Slovensku je obrovská politická aj voličská sila, ktorá chce byť dôveryhodným členom NATO a EÚ a naďalej podporovať brániacu sa Ukrajinu,“ uviedol Šimečka.
Líder PS pre zahraničnú a európsku politiku Ivan Korčok zdôraznil, že Slovensko napriek politike Ficovej vlády nie je osamotené. Poukázal aj na návštevu nemeckého ministra zahraničných vecí v Bratislave v utorok 29. septembra. Nemecko je podľa Korčoka najväčším obchodným partnerom Slovenska a vytvára pracovné miesta pre státisíce Slovákov.
Korčok zároveň kritizoval skoršie výroky premiéra na adresu Nemecka. „Diplomati veľmi dobre vedia, že súčasná vláda si namiesto našich prirodzených spojencov vybrala Rusko. Dnes k nám prichádza minister zahraničných vecí Nemecka. Teda krajiny, ktorá je naším najväčším obchodným partnerom a dáva prácu státisícom Slovákov. Nemecká diplomacia však nezabúda na to, ako premiér Fico prirovnával nemeckú armádu k Wehrmachtu či spolkového kancelára k Führerovi,“ uviedol.
Líder PS pre obranu Tomáš Valášek uviedol, že od zahraničných partnerov počuli obavy z nárastu ruských teroristických a sabotážnych útokov v Európe aj na Slovensku. Zároveň kritizoval premiéra Fica za podľa neho prehnanú rétoriku o vojne.
„Od partnerov sme počuli reálne obavy z narastajúceho počtu ruských teroristických a sabotážnych útokov v Európe aj u nás. Reči o vojne však existujú len v hlave Roberta Fica, ktorý nimi odvracia pozornosť od zdražovania, drahej nafty a kolapsu v zdravotníctve,“ povedal Valášek.
Zároveň poukázal na medializované informácie o finančných tokoch medzi českým zbrojárom Michalom Strnadom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Koalíciu vyzval na prijatie zákona o lobingu. „Vyzývame Fica, aby prestal strašiť verejnosť. Zároveň vyzývame koalíciu: vyložte karty na stôl a schváľte zákon o lobingu, aby verejnosť presne vedela, aké biznisy robíte so zbrojármi,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka: Slovensko chce byť dôveryhodným členom EÚ a NATO, Fico podľa neho poškodzuje jeho obraz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico nehovorí za celé Slovensko a k jeho zahraničnej politike existuje reálna a silná proeurópska alternatíva. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka 29. septembra po stretnutí s veľvyslankyňami a veľvyslancami členských štátov EÚ a NATO na Slovensku. PS partnerov uistilo o záujme Slovenska zostať dôveryhodným členom EÚ a NATO a podporovať Ukrajinu.
„Fico nedávnym spochybnením článku 5 Severoatlantickej zmluvy dramaticky poškodil bezpečnosť aj obraz Slovenska v očiach partnerov. Zatiaľ čo naša vládna koalícia neustále útočí na EÚ a blúzni o neutralite, my sme spojencov uistili, že na Slovensku je obrovská politická aj voličská sila, ktorá chce byť dôveryhodným členom NATO a EÚ a naďalej podporovať brániacu sa Ukrajinu,“ uviedol Šimečka.
Korčok o vzťahoch s Nemeckom
Líder PS pre zahraničnú a európsku politiku Ivan Korčok zdôraznil, že Slovensko napriek politike Ficovej vlády nie je osamotené. Poukázal aj na návštevu nemeckého ministra zahraničných vecí v Bratislave v utorok 29. septembra. Nemecko je podľa Korčoka najväčším obchodným partnerom Slovenska a vytvára pracovné miesta pre státisíce Slovákov.
Korčok zároveň kritizoval skoršie výroky premiéra na adresu Nemecka. „Diplomati veľmi dobre vedia, že súčasná vláda si namiesto našich prirodzených spojencov vybrala Rusko. Dnes k nám prichádza minister zahraničných vecí Nemecka. Teda krajiny, ktorá je naším najväčším obchodným partnerom a dáva prácu státisícom Slovákov. Nemecká diplomacia však nezabúda na to, ako premiér Fico prirovnával nemeckú armádu k Wehrmachtu či spolkového kancelára k Führerovi,“ uviedol.
Obavy z ruských útokov
Líder PS pre obranu Tomáš Valášek uviedol, že od zahraničných partnerov počuli obavy z nárastu ruských teroristických a sabotážnych útokov v Európe aj na Slovensku. Zároveň kritizoval premiéra Fica za podľa neho prehnanú rétoriku o vojne.
„Od partnerov sme počuli reálne obavy z narastajúceho počtu ruských teroristických a sabotážnych útokov v Európe aj u nás. Reči o vojne však existujú len v hlave Roberta Fica, ktorý nimi odvracia pozornosť od zdražovania, drahej nafty a kolapsu v zdravotníctve,“ povedal Valášek.
Zároveň poukázal na medializované informácie o finančných tokoch medzi českým zbrojárom Michalom Strnadom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Koalíciu vyzval na prijatie zákona o lobingu. „Vyzývame Fica, aby prestal strašiť verejnosť. Zároveň vyzývame koalíciu: vyložte karty na stôl a schváľte zákon o lobingu, aby verejnosť presne vedela, aké biznisy robíte so zbrojármi,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka: Slovensko chce byť dôveryhodným členom EÚ a NATO, Fico podľa neho poškodzuje jeho obraz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Článok 5 NATO Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Nemecký minister zahraničných vecí podpora Ukrajine predseda PS Premiér Slovenskej republiky ruské útoky Veľvyslanci Európskej únie Vládna koalícia Zákon o lobingu
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