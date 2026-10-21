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 24hod.sk    Šport

21. októbra 2026

V Turecku trestali stávkujúcích futbalových funkcionárov. Suspendovali aj prezidenta Trabzonsporu


Tagy: Stávkovanie Tresty

Na stávkovanie doplatil aj prezident Trabzonsporu okrem iných funkcionárov v Tuecku. Stávkovanie na športové zápasy býva nezlučiteľné s výkonom funkcií vo vrcholovom športe. Na túto skutočnosť ...



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gettyimages 907044482 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Na stávkovanie doplatil aj prezident Trabzonsporu okrem iných funkcionárov v Tuecku.


Stávkovanie na športové zápasy býva nezlučiteľné s výkonom funkcií vo vrcholovom športe. Na túto skutočnosť akoby pozabudli stovky futbalových funkcionárov v Turecku.

Zákaz činnosti na 45 dní


Až 147 z nich vrátane prezidenta klubu Trabzonspor Ertugrula Dogana Turecká futbalová federácia (TFF) uložila 45-dňový zákaz činnosti za porušenie pravidiel týkajúcich sa uzatvárania stávok. Počas suspendácie budú vyradení z akýchkoľvek futbalových aktivít.

Už v septembri bolo 448 osôb dočasne suspendovaných a postúpených na profesionálnu futbalovú disciplinárnu komisiu TFF pre podozrenia z uzatvárania stávok počas výkonu funkcie. Informovala o tom BBC na svojom webe.

Regulácie FIFA a UEFA


Podľa pravidiel TFF, ako aj regulácií FIFA a UEFA, majú hráči, tréneri a rozhodcovia zakázané zúčastňovať sa na stávkovaní. Osoby, na ktoré sa vzťahuje toto opatrenie, zastávali funkcie v kluboch dvoch najvyšších futbalových súťaží v Turecku počas uplynulých piatich rokov.

Turecká futbalová federácia počas posledného roka výrazne sprísnila dohľad nad stávkovými praktikami vo futbale. V novembri 2025 bolo na základe vyšetrovania TFF suspendovaných 149 rozhodcov a 1204 hráčov za podobné porušenia pravidiel stávkovania.


Zdroj: SITA.sk - V Turecku trestali stávkujúcích futbalových funkcionárov. Suspendovali aj prezidenta Trabzonsporu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Stávkovanie Tresty
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