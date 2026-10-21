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21. októbra 2026
Ukončil kariéru a venuje sa podnikaniu na Jadrane. Bývalý reprezentant má za partnerku Kočnerovu dcéru
Tagy: Kariéra Podnikanie Vzťah
Aktuálne sa Lukáš Kozák venuje podnikateľskej činnosti na Jadrane a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol nepokračovať s milovaným hokejom. Slovenský hokejista Lukáš Kozák nedávno oznámil ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Aktuálne sa Lukáš Kozák venuje podnikateľskej činnosti na Jadrane a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol nepokračovať s milovaným hokejom.
Slovenský hokejista Lukáš Kozák nedávno oznámil ukončenie aktívnej hráčskej kariéry len pár dní pred 35. narodeninami. Jeho posledným pôsobiskom bol v minulej sezóne Liptovský Mikuláš, kam sa presunul z Prešova.
Nad koncom uvažoval už dlhší čas. "Po toľkých rokoch to nebolo vôbec jednoduché rozhodnutie a priznám sa, že som sa radil a často sme to rozoberali s mojimi najbližšími ľuďmi. Chcel som ešte zažiť aspoň jeden úspech, respektíve ročník, v ktorom by sme postúpili aspoň do semifinále, no nepodarilo sa to a čas beží," začal martinský rodák.
Zahral si na Slovensku, Česku, ale aj v Chorvátsku za Medveščak Zahreb v ruskej nadnárodnej KHL. Rovnakú súťaž okúsil aj v drese Slovana Bratislava.
Aktuálne sa venuje podnikateľskej činnosti na Jadrane a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol nepokračovať s milovaným hokejom.
Je spokojný so svojou kariérou? "Som na seba veľmi náročný a taktiež som kritický človek, takže poviem na rovinu, že to mohlo byt lepšie, pretože človek môže vždy učiniť správnejšie rozhodnutia. Na druhej strane, nemenil by som zrejme nič. To, akú som mal kariéru a aj všetky tie dobré či zlé rozhodnutia ma formovali a vďaka nim som si prešiel cestou, ktorá ma veľa naučila. Samozrejme, aj zobrala, pretože určite by som mnoho krokov a prestupov do daného klubu urobil inak, ale nad tým sa už netreba teraz zamýšľať," prezradil.
Ako príklad uviedol situáciu, keď bol v kempe New Yorku Rangers, tak už by sa neupísal na dva roky Slovanu, hoci hral v KHL, ale ostal by v USA a pokúsil sa zabojovať o zmluvu s farmárskym tímom v AHL.
Zahral si aj v najcennejšom drese, najskôr za kategóriu do 18 rokov, a potom aj za seniorsky národný tím, no nikdy nie na majstrovstvách sveta, čo ho veľmi mrzí. S "belasými" získal ligový titul a s rodným Martinom zase bronz.
Sleduje aj výkony Slovákov v NHL na čele s Jurajom Slafkovským, Martinom Fehérvárym, Erikom Černák či Šimonom Nemcom. "Sú to fantastickí hokejisti, ktorí už v mladom veku zaknihovali krásne úspechy. Držím im palce, podstatné je, aby sa im vyhýbali zranenia."
Do najlepšej hokejovej ligy sveta sa chcel dostať rovnako ako aj každý. Neprekážalo mu ani pôsobenie v KHL, keďže stále ide o kvalitnú súťaž.
V súčasnosti sa venuje a spravuje reality na Jadrane. Hlavná sezóna je, samozrejme, cez leto, no podľa Kozáka je tam najkrajšie pred a po ňom.
"Práve preto máme aj saunu a vyhrievaný bazén, aby sme mohli ponúkať pobyt celoročne. U nás môže nájsť útočisko každý, kto ma záujem. Sústreďujeme sa len na slovenský a český trh, takže ktokoľvek si chce užiť krásne chvíľky pri mori a cítiť sa ako doma, je u nás vítaný," priblížil pre web sport24.sk.
Otázka padla aj na jeho bývalý vzťah s influencerkou Nelou Slovákou, ktorá aktuálne tvorí pár s MMA bojovníkom Radekom Roušalom. Nie sú spolu v kontakte, pretože to nebol "pekný rozchod".
Kozák má v súčasnosti zrejme novú partnerku - dcéru Mariána Kočnera Andreu. "Je to krásna a veľmi silná žena, no ako som už povedal, svoje súkromie a vzťahy nemám záujem riešiť na verejnosti. Dodám už len toľko, že sa poznáme dlho a sme spolu v kontakte," doplnil bývalý hokejista, ktorý 29. októbra oslávi 35. narodeniny.
Zdroj: SITA.sk - Ukončil kariéru a venuje sa podnikaniu na Jadrane. Bývalý reprezentant má za partnerku Kočnerovu dcéru © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Lukáš Kozák nedávno oznámil ukončenie aktívnej hráčskej kariéry len pár dní pred 35. narodeninami. Jeho posledným pôsobiskom bol v minulej sezóne Liptovský Mikuláš, kam sa presunul z Prešova.
Nad koncom uvažoval už dlhší čas. "Po toľkých rokoch to nebolo vôbec jednoduché rozhodnutie a priznám sa, že som sa radil a často sme to rozoberali s mojimi najbližšími ľuďmi. Chcel som ešte zažiť aspoň jeden úspech, respektíve ročník, v ktorom by sme postúpili aspoň do semifinále, no nepodarilo sa to a čas beží," začal martinský rodák.
Zahral si na Slovensku, Česku, ale aj v Chorvátsku za Medveščak Zahreb v ruskej nadnárodnej KHL. Rovnakú súťaž okúsil aj v drese Slovana Bratislava.
Urobil by iné rozhodnutia
Aktuálne sa venuje podnikateľskej činnosti na Jadrane a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol nepokračovať s milovaným hokejom.
Je spokojný so svojou kariérou? "Som na seba veľmi náročný a taktiež som kritický človek, takže poviem na rovinu, že to mohlo byt lepšie, pretože človek môže vždy učiniť správnejšie rozhodnutia. Na druhej strane, nemenil by som zrejme nič. To, akú som mal kariéru a aj všetky tie dobré či zlé rozhodnutia ma formovali a vďaka nim som si prešiel cestou, ktorá ma veľa naučila. Samozrejme, aj zobrala, pretože určite by som mnoho krokov a prestupov do daného klubu urobil inak, ale nad tým sa už netreba teraz zamýšľať," prezradil.
Ako príklad uviedol situáciu, keď bol v kempe New Yorku Rangers, tak už by sa neupísal na dva roky Slovanu, hoci hral v KHL, ale ostal by v USA a pokúsil sa zabojovať o zmluvu s farmárskym tímom v AHL.
Drží im palce
Zahral si aj v najcennejšom drese, najskôr za kategóriu do 18 rokov, a potom aj za seniorsky národný tím, no nikdy nie na majstrovstvách sveta, čo ho veľmi mrzí. S "belasými" získal ligový titul a s rodným Martinom zase bronz.
Sleduje aj výkony Slovákov v NHL na čele s Jurajom Slafkovským, Martinom Fehérvárym, Erikom Černák či Šimonom Nemcom. "Sú to fantastickí hokejisti, ktorí už v mladom veku zaknihovali krásne úspechy. Držím im palce, podstatné je, aby sa im vyhýbali zranenia."
Do najlepšej hokejovej ligy sveta sa chcel dostať rovnako ako aj každý. Neprekážalo mu ani pôsobenie v KHL, keďže stále ide o kvalitnú súťaž.
V súčasnosti sa venuje a spravuje reality na Jadrane. Hlavná sezóna je, samozrejme, cez leto, no podľa Kozáka je tam najkrajšie pred a po ňom.
"Práve preto máme aj saunu a vyhrievaný bazén, aby sme mohli ponúkať pobyt celoročne. U nás môže nájsť útočisko každý, kto ma záujem. Sústreďujeme sa len na slovenský a český trh, takže ktokoľvek si chce užiť krásne chvíľky pri mori a cítiť sa ako doma, je u nás vítaný," priblížil pre web sport24.sk.
Otázka padla aj na jeho bývalý vzťah s influencerkou Nelou Slovákou, ktorá aktuálne tvorí pár s MMA bojovníkom Radekom Roušalom. Nie sú spolu v kontakte, pretože to nebol "pekný rozchod".
Kozák má v súčasnosti zrejme novú partnerku - dcéru Mariána Kočnera Andreu. "Je to krásna a veľmi silná žena, no ako som už povedal, svoje súkromie a vzťahy nemám záujem riešiť na verejnosti. Dodám už len toľko, že sa poznáme dlho a sme spolu v kontakte," doplnil bývalý hokejista, ktorý 29. októbra oslávi 35. narodeniny.
Zdroj: SITA.sk - Ukončil kariéru a venuje sa podnikaniu na Jadrane. Bývalý reprezentant má za partnerku Kočnerovu dcéru © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra Podnikanie Vzťah
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