V Turecku zmizol novinár, ktorý kritizoval saudskoarabského princa

Na snímke saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 8. októbra (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí si už druhýkrát za posledný týždeň predvolalo saudskoarabského veľvyslanca v súvislosti s prípadom novinára, ktorý je nezvestný po návšteve konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule a podľa miestnych vyšetrovateľov mohol byť zavraždený v priestoroch tohto zastupiteľského úradu.Agentúra DPA o tom informovala v pondelok s odvolaním sa na správu tureckej štátnej tlačovej služby Anadolu.Veľvyslanec Rijádu sa mal dostaviť na ministerstvo zahraničných vecí v Ankare už v nedeľu večer, aby mu tlmočili, že Turecko očakáva "plnohodnotnú spoluprácu" pri objasňovaní zmiznutia.Novinár Džamál Chášukdží (59) pochádzajúci zo Saudskej Arábie zmizol minulý utorok, keď navštívil konzulát tejto krajiny v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou.Americký denník The Washington Post, pre ktorý žurnalista prispieval, následne uviedol s odvolaním sa na nemenovaných tureckých predstaviteľov, že podľa predpokladu vyšetrovateľov sa stal obeťou, čo však druhá strana odmieta. Konzulát trvá na tom, že Chášukdží z objektu odišiel.Televízna stanica CNN Türk uviedla v pondelok s odvolaním sa na diplomatické zdroje, že turecké orgány požiadali o povolenie prehľadať saudskoarabský konzulát. Pred jeho areálom sa medzitým zhromaždili demonštranti požadujúci objasnenie Chášukdžího prípadu, a to vrátane jemenskej novinárky Tawakkul Karmánovej, držiteľky Nobelovej ceny mieru, dodala DPA.Zmiznutie Chášukdžího by mohlo zhoršiť už aj tak napäté vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Tureckom. Vyvoláva tiež nové otázky okolo konzervatívneho kráľovstva a krokov jeho korunného princa Muhammada bin Salmána, o ktorom tento novinár vo svojich komentároch písal kriticky.