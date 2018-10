Envirorezort považuje návrh rozpočtu na rok 2019 za dobrý kompromis

László Sólymos, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR považuje návrh rozpočtu na rok 2019 za dobrý kompromis, ako zabezpečiť najdôležitejšie úlohy zeleného rozpočtu. V reakcii na návrh, ktorý minulý týždeň predstavilo Ministerstvo financií (MF) SR, to povedal hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2019 k dispozícii 541 miliónov eur. Rozpočtové prostriedky by pritom mali tvoriť vyše 85 miliónov eur, zvyšných 455 miliónov eur predstavujú výdavky EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 celkové výdavky stúpnu o 180 percent.vysvetlil Ferenčák. Prioritami sú podľa jeho slov napríklad dopracovanie stratégie na ochranu ovzdušia, sanácie environmentálnych záťaží, vypracovanie zonácie národných parkov alebo výkup pozemkov v chránených územiach.