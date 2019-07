V Turni nad Bodvou sa budú vzdelávať budúce šičky a stavební robotníci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turňa nad Bodvou 14. júla (TASR) – V obci Turňa nad Bodvou (okres Košice-okolie) bude podľa plánu od septembra pôsobiť škola poskytujúca žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávanie v dvojročných učebných odboroch - výroba konfekcie a stavebná výroba. Pôjde o vysunuté pracovisko košickej strednej odbornej školy (SOŠ) technickej. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) to schválilo na svojom júnovom zasadnutí.Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska SOŠ inicioval starosta Turne nad Bodvou Atila Oravecz. Obec s 3700 obyvateľmi má početnú marginalizovanú rómsku komunitu. Mnohí z nej sú bez vzdelania alebo len so základným vzdelaním s minimálnym uplatnením sa na trhu práce, pričom tvoria vysoký podiel na celkovom počte nezamestnaných.Elokované pracovisko bude sídliť v obecnej budove na Župnej ceste 172/10. Keďže SOŠ technická má schválený projekt na experimentálne overovanie prijímania žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím variant A, môže poskytovať vzdelávanie aj takýmto žiakom. Zaradenie vysunutého pracoviska do siete škôl a školských zariadení ešte musí potvrdiť ministerstvo školstva.V oboch odboroch otvoria v obci po jednej triede, miesto bude pre 12 chlapcov a 12 dievčat.povedal pre TASR riaditeľ SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach Ján Pituch.Košická SOŠ vzdeláva žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na elokovaných pracoviskách od roku 2009. Dosiaľ má desať takýchto pracovísk, a to v obciach Kecerovce, Bidovce, Družstevná pri Hornáde, Čaňa, Slanec, Kuzmice, Drahňov, Nová Polhora, Veľká Ida a na košickom sídlisku Luník IX.uviedol Úrad KSK pre krajských poslancov k zriadeniu pracoviska v Turni nad Bodvou.