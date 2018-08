V tvorbe skupiny Billy Barman sa objavujú prvky folklórnej hudby

Spevák slovenskej skupiny Billy Barman Juraj Podmanický na pódiu spoločne s kvintetom speváčok zo SĽUK-u, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Piešťany 11. augusta (TASR) – V piatok (10.8.) na piešťanskom festivale Grape zahrala aj slovenská kapela Billy Barman, ktorá v júli pokrstila koncertný live album Potichu v spolupráci so speváčkami z folklórneho súboru SĽUK. Spevák Juraj Podmanický sa folklóru venoval od detstva, čo sa odrazilo na tvorbe kapely aj na následnej spolupráci so SĽUK-om.Billy Barman sa so SĽUK-om dal dokopy na festivale Tatra Flowers v roku 2017.vysvetlil pre TASR spevák a gitarista Jozef Vrábel. Dodal, že so speváčkami nacvičili spoločný program.Jeden z ôsmich koncertov, ktoré spolu počas jarného turné absolvovali, sa rozhodli nahrať a potom vydať.povedal Vrábel. Po troch štúdiových CD je Potichu prvým live albumom, ktorý skupina nahrala.Členovia kapely sa tešia, že aj tento rok vystúpili na festivale Grape.povedal bubeník Matej Rumel.Skupina začína rozmýšľať nad štvrtým štúdiovým albumom.dodal Vrábel.