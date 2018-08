V piatok na Grape pršalo, dobrú náladu však dážď nepokazil

Na snímke fanúšikovia počas koncertu britskej kapely Oh Wonder na 9. ročníku hudobného festivalu Grape, ktorý sa koná na letisku v Piešťanoch, 10. augusta 2018 Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Na snímke Jozef Rezník, líder slovenskej kapely Walter Schnitzelsson, spieva počas prvého koncertu na hlavnom pódiu na 9. ročníku hudobného festivalu Grape v Piešťanoch, 10. augusta 2018. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Na snímke Josephine Vander Gucht a Anthony West z britskej kapely Oh Wonder počas koncertu na 9. ročníku hudobného festivalu Grape, ktorý sa koná na letisku v Piešťanoch, 10. augusta 2018. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 11. augusta (TASR) – Vypredaný festival Grape v piatok (10.8.) otvoril brány 20.000 návštevníkom, ktorí si tu okrem hudby a jedla môžu užiť aj kúpele. Práve kúpele sú témou deviateho ročníka, kde približne od 23.00 h pršalo, hlavný program však pokračoval bez prerušenia.povedal pre TASR Matej Ruman zo skupiny Billy Barman.Program na hlavnom pódiu otvorila slovenská skupina Walter Schnitzelsson a vystriedalo ju české repové zoskupenie PSH. Po nich britská alt-popová skupina Oh Wonder odohrala na festivale Grape svoj posledný koncert v letnej sezóne.povedal pre TASR spevák Oh Wonder Anthony West.Podľa speváka a jeho kolegyne Josephine Vander Guchtovej sú koncerty na festivaloch energickejšie. V roku 2015 ešte nerozmýšľali o tom, že sa stanú koncertnou kapelou, písali skladby a záujem ľudí ich prekvapil. Rovnako ako mnohé kapely, aj Oh Wonder majú predkoncertný rituál, ktorý dodržiavajúdodala Vander Guchtová, ktorá s Westom začína pracovať na treťom albume.Ani tohtoročnému Grapu sa dážď nevyhol. Návštevníkom však náladu nepokazil a program pokračoval bez prerušenia. Na druhom najväčšom pódiu, Suzuki stagei, v prvý deň festivalu zahrala česká skupina Tata Boys, britský Lamb a slovenskú scénu zastúpili Bad Karma Boys a Billy Barman. Aj podľa členov kapely Billy Barman zvyknú byť ľudia na festivale spokojnejší.povedal bubeník Matej Rumen.Okrem hudobného umenia si organizátori pripravili aj vizuálny zážitok Ambient Gallery umelca Mateja Kréna. Na multižánrovom festivale vystúpi cez víkend vyše 80 interpretov, z toho 26 zo zahraničia. Najväčšími hviezdami sú zahraniční hostia alt-J, Kodaline, Nick Murphy, Wilkinson, Lamb, Jungle, Wolf Alice, Modeselektor, Noisia alebo Oh Wonder. Domácu scénu zastupujú Para, Trosky, Billy Barman, Fallgrapp, Chiki liki tu-a, Bad Karma Boys, Medial Banana, Tolstoys či Diego. Festival prináša aj zopár noviniek pre návštevníkov, vznikol nový open air tanečný stage v tvare majáka, ktorý bude zabávať ľudí od začiatku festivalu až do jeho konca prakticky bez prestávky. Pribudol jeden nový vstup, a to do stanového mestečka, aby mali ľudia plynulejší príchod a nemuseli čakať dlho pri hlavnej bráne.