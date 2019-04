V U.S. STEEL VYHLÁSILI ODBORY ŠTRAJKOVÚ POHOTOVOSŤ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. apríla (TASR) – V košických oceliarňach U.S. Steel vyhlásili odborári štrajkovú pohotovosť. Ide o vyjadrenie nespokojnosti s navyšovaním tarifnej zložky mzdy a percentuálnym navyšovaním variabilnej zložky mzdy v tejto najväčšej hutníckej fabrike na Slovensku.Svojim hlasovaním to potvrdili delegáti konferencie Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice, ktorá sa uskutočnila v pondelok (8.4.).