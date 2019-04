Inflácia v USA sa v marci zrýchlila na 1,9 percenta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rozkvitnutá japonská čerešňa na brehu jazera Tidal Basin vo Washingtone. Čerešne sú symbolickým darom Japoncov mestu Washington DC. Pred sto rokmi, 27. marca 1912, ich vysadili vtedajšia prvá dáma USA Helen Taftová a manželka japonského cisára. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. apríla (TASR) - Inflácia v USA sa v marci zrýchlila a bola najvyššia za viac než 1 rok. Podporilo ju zdraženie potravín, benzínu a nájomného. Jadrová inflácia však zostáva nízka.Spotrebiteľské ceny v marci medzimesačne stúpli o 0,4 % po zvýšení o 0,2 % v januári, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zrýchlením inflácie len na 0,3 %. Tempo rastu cien bolo najvyššie od januára 2018.V medziročnom porovnaní spotrebiteľské ceny vo februári vzrástli o 1,9 % po +1,5 v predchádzajúcom mesiaci, pričom ekonómovia počítali so zrýchlením rastu len na 1,8 %.Inflácia v USA zostávala počas uplynulých rokov relatívne nízka aj napriek pozitívnemu vývoju na trhu práce.Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny energií a potravín, dosiahla v marci na medzimesačnej báze 0,1 % a na medziročnej báze 2 %. Tempo medziročného rastu jadrových cien sa spomalilo z 2,1 % v predchádzajúcom mesiaci a bolo najnižšie od februára 2018.Ceny potravín sa medzimesačne zvýšili o 0,4 % (po +0,3 vo februári), ceny nájmov o 0,3 %, ceny zdravotnej starostlivosti o 0,3 %. Ceny oblečenia klesli o 1,9 %. Ceny nových áut sa oživili, keď stúpli o 0,4 % po pokleseo 0,2 % vo februári.