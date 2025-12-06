|
Sobota 6.12.2025
Denník - Správy
06. decembra 2025
V ukrajinskej Záporožskej oblasti zničili ruský protilietadlový systém Buk-M3
Špeciálna jednotka ukrajinského obranného spravodajstva zasiahla ruský protilietadlový raketový systém Buk-M3 neďaleko okupovanej obce Svjatotrojcke v
Zdieľať
6.12.2025 (SITA.sk) - Špeciálna jednotka ukrajinského obranného spravodajstva zasiahla ruský protilietadlový raketový systém Buk-M3 neďaleko okupovanej obce Svjatotrojcke v Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ukrajinské vojenské spravodajstvo.
„Skúsení príslušníci špeciálnej jednotky 6. decembra vypátrali nepriateľský protilietadlový raketový systém Buk-M3 a úspešne ho zasiahli na Deň ozbrojených síl Ukrajiny," uviedlo obranná spravodajská služba.
„Ďalší drahý systém protivzdušnej obrany prevádzkovaný ruskými útočníkmi bol spálený," dodala.
Zdroj: SITA.sk - V ukrajinskej Záporožskej oblasti zničili ruský protilietadlový systém Buk-M3 © SITA Všetky práva vyhradené.
