 Sobota 6.12.2025
 Zo zahraničia

06. decembra 2025

V ukrajinskej Záporožskej oblasti zničili ruský protilietadlový systém Buk-M3


Tagy: Vojna na Ukrajine

Špeciálna jednotka ukrajinského obranného spravodajstva zasiahla ruský protilietadlový raketový systém Buk-M3 neďaleko okupovanej obce Svjatotrojcke v



russia_ukraine_70195 3 676x451 6.12.2025 (SITA.sk) - Špeciálna jednotka ukrajinského obranného spravodajstva zasiahla ruský protilietadlový raketový systém Buk-M3 neďaleko okupovanej obce Svjatotrojcke v Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ukrajinské vojenské spravodajstvo.


Skúsení príslušníci špeciálnej jednotky 6. decembra vypátrali nepriateľský protilietadlový raketový systém Buk-M3 a úspešne ho zasiahli na Deň ozbrojených síl Ukrajiny," uviedlo obranná spravodajská služba.

Ďalší drahý systém protivzdušnej obrany prevádzkovaný ruskými útočníkmi bol spálený," dodala.


Zdroj: SITA.sk - V ukrajinskej Záporožskej oblasti zničili ruský protilietadlový systém Buk-M3 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Konanie policajta, ktorý zbil Čecha pôvodom z Albánska, preveruje Úrad inšpekčnej služby
<< predchádzajúci článok
Najvyšší súd prejedná odvolanie prokurátora vo veci Kádára zo skupiny sátorovcov

