 Z domova

06. decembra 2025

Najvyšší súd prejedná odvolanie prokurátora vo veci Kádára zo skupiny sátorovcov


Najvyšší súd SR vytýčil na utorok 9. decembra verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o odvolaní prokurátora vo veci odsúdeného príslušníka ...




gettyimages 1494529981 676x451 6.12.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na utorok 9. decembra verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o odvolaní prokurátora vo veci odsúdeného príslušníka zločineckej skupiny sátorovcov Kristiána Kádára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.


Kádára odsúdil Špecializovaný trestný súd v roku 2019 na trest 25 rokov väzenia, pričom Najvyšší súd SR mu následne pridal aj trest prepadnutia majetku. Odsúdený však uspel s návrhom na povolenie obnovy konania a následne mu ŠTS v auguste tohto roku uložil nový trest 20 rokov väzenia.


Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo členovia gangu opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zomreli pri streľbe v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 obetí.




Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd prejedná odvolanie prokurátora vo veci Kádára zo skupiny sátorovcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdy Zločinecká skupina Zločinecká skupina Sátorovci
