V uliciach veľkých miest v Kolumbii demonštrovali desaťtisíce ľudí

Protesty v Kolumbii, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 5. decembra (TASR) - Desaťtisíce Kolumbijčanov vyšli v stredu do ulíc po tom, ako sa vláde nepodarilo dohodnúť s organizátormi protestov, ktoré v krajine prebiehajú už dva týždne. Informovala o tom agentúra DPA.Demonštranti, medzi ktorými nechýbali odborári, študenti, učitelia, farmári, či pôvodní obyvatelia sa vydali na protestné pochody vo veľkých mestách, kde zablokovali viaceré ulice.povedal kolumbijskej televízii Canal 1 jeden z pôvodných obyvateľov tejto latinskoamerickej krajiny.uviedol pre televíziu Cable Noticias zase demonštrujúci študent.Vláda podľa kolumbijských médií odhadla celkový počet stredajších demonštrantov na 40.000. Oproti 21. novembru, keď do ulíc vyšlo demonštrovať - proti plánom vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znížiť minimálnu mzdu pre mladých ľudí - približne 250.000 osôb, tak ide o značný pokles.Stredajšie protestné pochody sú už tretími na celonárodnej úrovni. Menšie protesty pritom v Kolumbii prebiehajú každý deň. Niektoré z protestov sprevádzali násilné potýčky, rabovanie či vandalizmus. Demonštrácie si dosiaľ vyžiadali päť životov.Organizátori protestov združení v tzv. národnom štrajkovom výbore žiadajú rozpustenie poriadkovej polície ESMAD, ktorá 23. novembra smrteľne zranila mladého demonštranta. Kolumbijský prezident Iván Duque prijal tento týždeň žiadosť organizátorov o rozhovory, utorňajšia schôdzka s nimi však skončila bez dohody.Kolumbia sa protestmi pridala k vlne občianskych nepokojov, aké v ostatnom čase zachvátili aj ďalšie latinskoamerické krajiny ako Ekvádor, Čile a Bolíviu.