V Únii nie je miesto na vojnovú rétoriku, reagovala Európska komisia na slová poľského premiéra

Požiadavky s pištoľou pri hlave

Vzťahy sú na novom dne

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v pondelok odkázala Poľsku, že medzi partnermi v Európskej únii (EÚ) „nie je miesto pre rétoriku odkazujúcu na vojnu“.Reagovala na vyjadrenie poľského premiéra Mateusza Morawieckého , ktorý vyhlásil, že ak Brusel Poľsku zastaví financovanie z eurofondov, bude to fakticky znamenať rozpútanie tretej svetovej vojny.Morawiecki v rozhovore pre denník Financial Times vyhlásil, že komisia kladie Poľsku požiadavky „s pištoľou pri hlave“ a vyzval ju, aby prestala hroziť sankciami voči jeho krajine.Na otázku, čo by Poľsko mohlo využiť právo veta a zablokovať európsku legislatívu, napríklad v oblasti ochrany klímy, premiér odpovedal, že „pokiaľ začnú tretiu svetovú vojnu, budeme naše práva brániť všetkými zbraňami, ktoré máme k dispozícii“.Európska únia je „projekt, ktorý veľmi úspešne prispel k nastoleniu trvalého mieru medzi členskými štátmi... Nie je tu miesto pre rétoriku odkazujúcu na vojnu,“ uviedol hovorca EK Eric Mamer Hovorca poľskej vlády Piotr Müller pre poľské médiá uviedol, že premiérov výrok je hyperbola a nemal by sa brať doslovne.Vzťahy medzi Poľskom a EÚ sa začiatkom tohto mesiaca dostali na nové dno po tom, čo poľský ústavný súd rozhodol, že poľské zákony majú prednosť pred zákonmi bloku 27 krajín, do ktorého Poľsko vstúpilo v roku 2004.EK v reakcii na rozhodnutie oznámila, že pripravuje právne kroky proti poľskej vláde.Poslanci Európskeho parlamentu chcú, aby použila dosiaľ nevyužité opatrenie - mechanizmus vyplácania finančných prostriedkov EÚ podmienený dodržiavaním právneho štátu.Komisia sa tiež zatiaľ zdržala schválenia poľského národného plánu obnovy v hodnote 23,9 miliardy eur v podobe grantov a 12,1 miliardy eur v pôžičkách pre spor o nezávislosť poľských súdov, slobodu tamojších médií a LGBT práva.