Česká vláda zvažuje sprísnenie opatrení, pri zamestnancoch možno zavedú podobný princíp ako Taliani

Prekážka na strane zamestnanca

Prioritou sú otvorené školy

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ak sa bude epidemická situácia v Česku naďalej zhoršovať, sprísnia tam protipandemické opatrenia. V pondelok to avizoval minister vnútra Jan Hamáček s tým, že v hre je zákaz vstupu do práce bez potvrdenia o bezinfekčnosti.Prípadné testy na ochorenie COVID-19 by si podľa neho zamestnanci platili sami. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Hamáček po rokovaní Ústredného krízového štábu povedal, že za týmto účelom ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravuje výklad príslušného paragrafu zákonníka práce.Chýbajúce potvrdenie by podľa neho znamenalo prekážku na strane zamestnanca. Upresnil, že to je na podobný princíp, ako zaviedli v Taliansku.Hoci minister povedal, že preukazovanie sa potvrdením o bezinfekčnosti je už v riešení, ministerstvo zdravotníctva s tým podľa svojich slov zatiaľ nepočíta.„V súčasnej dobe o podobnej variante neuvažujeme,“ uviedol pre TN.cz hovorca rezortu Daniel Köppl.Na tlačovej konferencii Hamáček tiež pripomenul, že ich hlavnou prioritou je, aby zostali otvorené školy.Už minulý týždeň vláda oznámila, že začiatkom novembra chystá plošné testovanie v školách v okresoch, kde je týždenná incidencia prípadov nákazy vyššia ako 300 infekcií na 100-tisíc obyvateľov.Aktuálne dáta podľa Hamáčka ukazujú, že sa bude testovanie týkať ôsmich okresov - Prachatice, České Budějovice, Opava, Šumperk, Prostějov, Ostrava-město, Brno-venkov a Karviná. Neočkovaní učitelia budú musieť nosiť počas vyučovania respirátory.Hamáček tiež uviedol, že príjazdový formulár budú musieť ľudia vypĺňať aj napriek tomu, že súd túto povinnosť pri návrate do Česka zrušil. Ministerstvo zdravotníctva podľa neho doplní odôvodnenie.