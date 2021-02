V USA budú voziť cestujúcich na letiská lietajúce elektrické taxíky. Dočkáme sa ich aj na Slovensku?

Záchrana klímy patrí v súčasnosti spolu s pandémiou koronavírusu k tým najväčším problémom po celom svete. Na zmenu klímy má veľký vplyv aj doprava a emisie, ktoré produkuje.

Nezvyčajný taxík

Americká letecká spoločnosť United Airlines sa rozhodla priložiť ruku k dielu a plánuje nakúpiť 200 lietajúcich elektrických taxíkov, ktorých úlohou bude prevážať cestujúcich na letiská. Firma je jednou z prvých veľkých dopravcov, ktorí sa zaviazali kúpiť tieto nezvyčajné taxíky.

Zároveň investuje do spoločnosti Archer v rámci dohody za 1,1 miliardy dolárov určených na vývoj lietajúcich strojov eVTOL s vertikálnym vzletom aj pristátím. Tie však pred vypustením do premávky musí schváliť regulačný úrad.

Na kúpe sa bude podieľať aj regionálny prepravca Mesa Airlines. Dohodu považujú za akúsi „pečiatku“ pre start up Archer, ktorý sa tak môže naplno pustiť do vývoja strojov.

Medzi ďalších investorov projektu patrí aj medzinárodný výrobca automobilov Stellantis, ktorý vznikol spojeným firiem Fiat Chrysler a Groupe PSA.

Zníženie uhlíkovej stopy

United Airlines a Mesa chcú využívať stroje na prevážanie cestujúcich ponad preplnené diaľnice na letiská.

Zástupcovia firmy Archer, ktorá sídli v Kalifornii, uviedli, že taxíky budú môcť lietať do vzdialenosti 95 kilometrov s maximálnou rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu.

Mali by uľahčiť cestovanie najmä vo veľkých mestách, no zatiaľ nie je známe, ako presne budú fungovať. Vieme však, že pomôžu znížiť emisie oxidu uhličitého vyprodukované pri transporte cestujúcich približne o polovicu.

„Vďaka správnej technológii dokážeme znížiť dopad lietadiel na planétu, ale musíme identifikovať ďalšiu generáciu spoločností, ktoré dokážu naplniť tieto ciele čím skôr a nájsť spôsoby, ako im pomôcť odlepiť sa od zeme,“ povedal generálny riaditeľ United Airlines Scott Kirby.

Spustenie výroby

Archer plánuje predstaviť plnohodnotné lietadlo eVTOL ešte tento rok. S výrobou chcú začať v roku 2023, pričom prvý komerčný let by sa mal uskutočniť o rok neskôr. United Airlines by chceli začleniť stroje do prevádzky do roku 2026.

Novinku zrejme vyskúšajú v Los Angeles. Podľa dopravcu zredukuje emisie oxidu uhličitého z prepravy cestujúcich z Hollywoodu na Medzinárodné letisko Los Angeles o 47 percent na jedného cestujúceho v porovnaní s tradičnou cestnou dopravou.

Vízie do budúcna

Obe firmy majú v rámci zmluvy nárok na kúpu ďalších strojov v hodnote 500 miliónov dolárov.

V čase pandémie boli leteckí dopravcovia nútení znížiť náklady, keďže lietadlá zostali zaparkované na zemi. United Airlines vlani prišli o viac ako sedem miliárd eur a spoliehali sa na vládnu pomoc, aby predišli prepúšťaniu tisícok zamestnancov.

Niektorí ekonómovia považujú pandémiu za dobrú príležitosť na využitie finančných stimulovať k rozvoju uhlíkovo neutrálneho cestovania.

Slovensko vsádza na elektromobily

Do boja s emisiami v doprave sa zapojilo už aj Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Hovorkyňa Veronika Ševčíková pre Webnoviny.sk potvrdila, že k už zavedeným technologickým novinkám plánujú zaviesť v budúcnosti aj ďalšie.

„Letisko v súčasnosti využíva elektrické vozidlá Kia e-Soul, Smart aj hybridný crossover Kia Niro. Od apríla bude letisko využívať aj elektrické vozidlá pre prepravu obchodných cestujúcich z biznis letov, konkrétne dve sedemmiestne vozidlá Mercedes-Benz EQV 300,“ uviedla.

Zároveň prezradila, že do budúcna letisko zvažuje uchádzať sa o eurofondy na obnovu letiskovej techniky, kam by mohli spadať aj elektrické autobusy. Dopravu na letisko si však každý cestujúci rieši sám.

„Je na individuálnom rozhodnutí každého cestujúceho, akú formu dopravy na letisko a z neho si zvolí na základe vlastných preferencií či možností. V súčasnosti môžu využiť cestujúci na letisko autobusové spojenia, taxi službu či individuálnu dopravu,“ uzavrela.