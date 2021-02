Animované filmy, seriály a filmy v slovenčine kedykoľvek a kdekoľvek s HBO GO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - HBO prichádza so skvelou novinkou, ktorá skvalitní sledovanie obľúbených filmov, seriálov i rozprávok. Tie si na HBO GO od dnešného dňa pustíte so slovenským dabingom alebo titulkami.Už teraz sú v ponuke HBO GO v slovenčine dostupné seriálové hity z originálnej produkcie HBO: Hra o tróny (všetkých 8 sérií), Černobyľ, Eufória, Veľké malé klamstvá (2 série) a novinky ako Mala si to vedieť alebo Temné hmoty (2 série). Slovenský dabing je tiež k dispozícii u kultového seriálu Živí mŕtvi.Z filmov si diváci v slovenčine môžu vychutnať novinku Stevena Soderberga - Nechajte ich všetkých hovoriť, posledných 9 filmov zo série s Jamesom Bondom, filmy s Harrym Potterom, klasiku Watchmen z roku 2009, či hity ako Zodiac, Krycie meno U.N.C.L.E., Oceľová päsť alebo Tomb Rider. Pre deti nechýbajú ani animáky zo štúdia Disney ako Blesk, Coco, Hľadá sa Nemo, Zootropolis alebo z produkcie Warner Bros - Pokémon Detektív Pikachu. Pre detských divákov bude k dispozícii aj slovenský dabing k novým sériám Labkovej patroly, ktoré sa na HBO GO objavia na konci februára. Veľké filmové a seriálové novinky v budúcnosti budú pribúdať automaticky aj v slovenčine.Slovenský dabing je reakciou na obrovský záujem o HBO GO na Slovensku. Okrem dabingu sa počíta aj s titulkami. Všetci si tak môžu vybrať podľa vlastných preferencií. Na lokalizácii nových titulov HBO spolupracuje s dabingovým štúdiom Sunrise, ktoré využíva tých najlepších domácich hercov, a tak v slovenskej mutácii budete počuť hlasy Zdeny Studenkovej, Diany Mórovej, Juraja Kemku, Martina Mňahončáka, Martina Kaprálika, Ivo Gogála, Kristíny Svarinskej, Mateja Landla, Dušana Cinkotu a ďalších.HBO GO je k dispozícii predplatiteľom HBO u operátorov, v ponuke k paušálu u mobilného operátora a dá sa predplatiť aj priamo. Stačí sa zaregistrovať na hbogo.sk a užiť si filmy, seriály i rozprávky v slovenčine na smart tv, počítači, tablete či smartfóne. Po registrácii získate HBO GO na sedem dní úplne zadarmo.