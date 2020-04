V USA pribudlo viac ako štyri milióny nezamestnaných, tretinu ľudí prepustili hotely a reštaurácie

Hotely a reštaurácie prepustili tretinu ľudí

Najhoršia hospodárska kríza v USA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.4.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 4,4 mil. Američanov minulý týždeň požiadalo o štátnu dávku v nezamestnanosti, keďže eskaluje rušenie pracovných miest v ekonomike krajiny, ktorá zostáva takmer zatvorená.Od vypuknutia pandémie koronavírusu v USA o podporu v nezamestnanosti požiadalo už zhruba 26 mil. ľudí. Od polovice marca stratila prácu približne šestina Američanov. Ekonómovia prognózujú, že aprílová nezamestnanosť v krajine by mohla stúpnuť až na 20 percent.Ekonómovia amerického Federálneho rezervného systému (Fed) odhadujú, že hotely a reštaurácie od 15. februára zrušili 4 mil. pracovných miest. Ide o takmer tretinu zamestnancov v tomto odvetví.V stavebníctve zaniklo viac ako 9 percent pracovných pozícií. V rovnakom rozsahu sa podľa odhadu Fed-u zrušili pracovné miesta v kategórii maloobchodu, dodávok tovarov a energií.Enormný rozsah rušenia pracovných pozícií dostal ekonomiku USA do najhoršej hospodárskej krízy od 30. rokov minulého storočia.Podľa niektorých ekonómov by produkcia amerického hospodárstva mohla klesnúť dvakrát viac ako počas recesie, ktorá sa skončila v roku 2009.