Všetkých klientov a zamestnancov DSS otestuje štát, chce tak zistiť prípadné ohniská nákazy

Po stredajšom zasadnutí mimoriadneho výboru NR SR pre sociálne veci to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) Milan Krajniak, podľa ktorého by distribúcia rýchlotestov do DSS mohla začať už v priebehu piatka.

Testovanie sa bude týkať viac ako 42-tisíc klientov a 37-tisíc zamestnancov DSS, aby sa zistili prípadné ohniská nákazy, ktoré sa následne pretestujú.

Zasadnutie mimoriadneho výboru bolo prerušené, jeho pokračovanie by podľa ministra malo prebehnúť niekedy na budúci týždeň. Napriek tomu, že výbor neprijal uznesenie, získal niekoľko prísľubov zo strany vlády SR. Jedným z nich je aj požiadavka, aby sa členom ústredného krízového štábu stal aj zástupca domovov sociálnych služieb.

Zákaz vychádzania klientov DSS

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na tlačovom brífingu apeloval na hlavného hygienika, aby vydal usmernenie na zákaz vychádzania klientov z DSS pre vyššiu ochranu seniorov, umiestnených v týchto zariadeniach.

„BSK žiaľ nemá právomoc vydávať zákazy ani na svoje podriadené inštitúcie, to môže len štát prostredníctvom hlavného hygienika. Od 6. marca boli zakázané návštevy v DSS, do dnešného dňa však neboli zakázané klientom vychádzky,“ uviedol Droba a dodal, že BSK vydal v tomto smere odporúčanie, ale zabrániť tomu nemôže.

Vláda vraj zlyhala pri ochrane seniorov

Ako na tlačovom brífingu konštatoval člen výboru NR SR pre sociálne veci Erik Tomáš zo Smer-SD, vláda hrubo zlyhala pri ochrane seniorov. Priamo na výbore si podľa neho medzi sebou pohadzovali zodpovednosť ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny a zdravotníctva.

„Vláda na jednej strane venuje obrovskú pozornosť rómskym osadám, čo je v poriadku. Stále však hanebne nedostatočne reaguje na problém v domovoch sociálnych služieb,“ povedal.

Odporučil vláde, aby okamžite spustila testovanie všetkých zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb. Zabezpečiť by podľa neho mala aj ochranné prostriedky a tam, kde je nedostatok personálu, jeho okamžité doplnenie.

Krízový plán pre DSS

Vláda by mala podľa podpredsedu sociálneho výboru Jána Richtera zo Smer-SD pripraviť krízové plány pre domovy sociálnych služieb. Ako povedal, na výbore bol nepríjemne prekvapený, aké hlboké rozdielne postoje k tak zložitej situácii, ako je teraz, majú predstavitelia oboch spomínaných rezortov.

„Nesmie sa brať ohľad na to, či sa má niečo financovať zo sociálneho alebo zdravotného poistenia. Dôležitý je človek,“ dodal.