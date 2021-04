V USA sa v súčasnosti pripravuje osem budúcich slovenských pilotov, lietať budú na stíhačkách F-16

Pilotov trénujú ešte pred vyslaním do USA

Výcvik ukončia v roku 2023

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - V Spojených štátoch amerických (USA) sa v súčasnosti pripravuje osem budúcich slovenských pilotov stíhacích lietadiel F-16. Na Leteckej základni Sliač trénujú ďalší piloti. Ďalších kandidátov budú doplňovať absolventmi Technickej Univerzity v Košiciach a náborom z civilného sektora. Informovali o tom Ozbrojené sily SR (OS SR) na svojej internetovej stránke.Ako pre agentúru SITA vysvetlila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková , na Slovensku trénujú pilotov pred vyslaním na výcvik do USA. Príprava spočíva v skríningovom výcviku na malých vrtuľových lietadlách, na cvičnom taktickom lietadle L-39 a v jazykových kurzov so zameraním na zdokonalenie anglického jazyka a leteckej frazeológie.Výcvik a preškolenie pilotov na F-16 prebieha v USA v súlade s plánom, ktorý je postavený na základe skúseností inštruktorov Vzdušných síl USA. Osem pilotov Vzdušných síl OS SR vyslaných do USA cvičí na vrtuľových a podzvukových cvičných lietadlách. Po úspešnom zvládnutí výcviku začnú s výcvikom na lietadle F-16. Dĺžka kurzu trvá 27 až 44 mesiacov a je závislá od spôsobilostí, ktoré si SR zadala.Prví slovenskí piloti ukončia svoj výcvik v roku 2023 a návrat posledných pilotov je naplánovaný na rok 2028. Ako spresnila hovorkyňa ministerstva obrany, počet pripravených pilotov je považovaný za citlivý údaj a zmluva medzi vládami nie je prístupná.„Vzhľadom na plánované plnenie úloh pri podpore operácií a plnenie úloh v systéme NATINAMDS ide o počet vyšší, ako je počet obstaraných lietadiel,“ uzavrela Kakaščíková. Slovensko objednalo 14 lietadiel F-16 za predchádzajúceho vedenia rezortu obrany. Ich dodanie je naplánované do roku 2024.