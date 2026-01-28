|
Streda 28.1.2026
Meniny má Alfonz
Denník - Správy
28. januára 2026
V USA útočí na EÚ a v Bruseli ohovára Trumpa, Ficova zahraničná politika znepokojuje opozičné strany
Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Francúzsky prezident Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident Zahraničná politika
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zvoláva spoločne výbor pre európske záležitosti a zahraničný výbor, kde sa chce pýtať premiéra
28.1.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zvoláva spoločne výbor pre európske záležitosti a zahraničný výbor, kde sa chce pýtať premiéra Roberta Fica na jeho kroky v zahraničnej politike.
Poslanci sa plánujú pýtať na posledné medializované informácie v bruselskom portáli Politico, na stretnutie Fica s prezidentom USA Donaldom Trumpom, ale aj na európsky samit, cesty za ruským prezidentom Vladimirom Putinom a plánované stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Chcú vedieť, čo na stretnutiach rozpráva, sľubuje a aké to bude mať dopady na Slovenskú republiku.
Podľa najnovšieho článku portálu Politico Robert Fico povedal lídrom Európskej únie, že americký prezident Donald Trump prišiel o rozum a je nebezpečný. Odvoláva sa pri tom na vyjadrenia piatich európskych diplomatov, ktorí chceli zostať v anonymite. Fico to popiera a hovorí, že dôrazne odmieta „klamstvá nenávistného, probruselského liberálneho portálu Politico“.
„Máme tu nejaké vyjadrenia zo strany vládnej koalície, že je to nejaké médium, ktoré je hoaxové a dezinformačné. Spomínam si veľmi dobre, keď sa tu riešili aj iné témy, boli tu aj zahraničné médiá ako BBC, Český rozhlas, Česká televízia a iné médiá, ktoré vládna koalícia takisto začala spochybňovať, že sú to hoaxeri. Komu dôverujete viac – Politico alebo Robertovi Ficovi, ktorý sa preklamal od Noci dlhých nožov, kedy bojoval proti diktatúre, až do diktatúry a obdivovania autoritatívnych vládcov?“ pýtal sa v stredu na tlačovej besede poslanec SaS Juraj Krúpa.
Podľa neho je problémom to, že Ficova zahraničná politika na štyri svetové strany absolútne zlyháva a v Bruseli ho nikto neberie vážne. Krúpa sa domnieva, že Fico zistil, že ani Putin, ale ani Trump ho neochránia, keby to potreboval. Kritizuje, že premiér vystupuje netransparentne.
„Toto je tá politika na všetky svetové strany, že príde za Donaldom Trumpom a nakydá na Európsku únie a príde do EÚ a nakydá na Donalda Trumpa?“ kritizuje Krúpa. Poslankyňa Vladimíra Marcinková zdôrazňuje, že premiér nemá mandát na to, aby si v zahraničnej politike robil, čo chce.
„Nestojí nad parlamentom, to parlament dáva dôveru tejto vláde. Národná rada má konečné slovo pri všetkých stanoviskách, ktoré majú byť prednesené za Slovenskú republiku, nie za Roberta Fica,“ podčiarkla. Fico podľa člena predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivana Korčoka opäť ukázal, v akom stave je slovenská zahraničná politika – chaos, pokrytectvo a hanba.
„V USA premiér útočí na Európsku úniu, v Bruseli zas podľa zahraničných médií spochybňuje prezidenta Spojených štátov. Výsledok? Slovensko sa dostáva do medzinárodných titulkov nie pre svoje postoje či váhu, ale pre zákulisné reči a špekulácie o zdravotnom stave amerického prezidenta,“ uviedol Korčok.
Dodal, že je smutné, že sa do svetových médií dostávame práve za takýchto okolností. Slovensko dnes podľa neho pôsobí ako krajina, ktorej premiér hovorí niečo iné každému publiku – a nakoniec mu neverí už nikto - ani partneri v zahraničí, ani vlastní občania. Poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že z Ficovej politiky na všetky štyri svetové strany je jeden veľký zmätený chaos, ktorý škodí Slovensku.
„Pýtam sa, ako Robert Fico obhajuje záujmy Slovenskej republiky, ak jeden deň dohodne biznis s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý nás bude stáť miliardy eur a na druhý deň na európskom samite rozpráva o tom, že americkému prezidentovi Trumpovi preskočilo. Teraz to síce premiér popiera, ale o jeho vyjadreniach hovorí niekoľko svedkov vrátane predstaviteľov iných členských krajín a Európskej komisie, na domácej scéne zas jeho vyjadrenia potvrdil Andrej Danko,“ hovorí Remišová. Predseda SNS Andrej Danko v Sobotných dialógoch STVR povedal, že predseda vlády je „vystrašený z rozhovoru s Trumpom“, čo ho malo viesť k hľadaniu alternatívy vo Francúzsku.
Zdroj: SITA.sk - V USA útočí na EÚ a v Bruseli ohovára Trumpa, Ficova zahraničná politika znepokojuje opozičné strany © SITA Všetky práva vyhradené.
