 24hod.sk    Z domova

28. januára 2026

Štát nestíha nápor záujemcov o obranné zložky, Kaliňák priznáva, že bez rýchlej legislatívnej zmeny to nepôjde


Záujem o vstup do Národných obranných síl a Žandárskeho zboru je obrovský. Podpredseda vlády a minister obrany Robert ...



Zdieľať
68512fed0ea42341058960 676x451 28.1.2026 (SITA.sk) - Záujem o vstup do Národných obranných síl a Žandárskeho zboru je obrovský. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) informoval, že pre tento záujem je potrebné prísť opäť s takzvaným prílepkom. Vysvetlil, že pôjde o drobnú zmenu, o ktorej chce diskutovať aj s opozíciou.


Potrebné sú totiž podľa neho zmeny, ktoré umožnia získať viac inštruktorov z radov bývalých vojakov. Rovnako je vysoký záujem aj o vstup do Žandárskeho zboru, o ktorý prejavujú záujem aj príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže či príslušníci z ozbrojenej časti colnej správy a tiež mestskej polície.

Minister avizoval, že zmeny chce urobiť opäť cez takzvaný prílepok. Tentokrát to chce urobiť prílepkom k zákonu z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý je primárne o obchodnom registri. „Uvedomujem si to, že idem nad rámec tej legislatívy, ale budem hovoriť s poslancami, či by sme túto výnimku mohli dostať," uviedol minister s tým, že ak to pôjde normálnym legislatívnym procesom, tak to bude reálne až v septembri.

Pre vysoký záujem o Národné obranné sily a Žandársky zbor je to podľa neho potrebné reagovať už teraz. Minister spresnil, že aktuálne evidujú do Národných obranných síl už desaťtisíc prihlášok, z čoho 2 500 ľudí už čaká na zaradenie do výcvikov, ktoré štartujú vo februári. Cieľom pre tento rok je vycvičiť 4 000 ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Štát nestíha nápor záujemcov o obranné zložky, Kaliňák priznáva, že bez rýchlej legislatívnej zmeny to nepôjde © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany Opozícia
