V USA vrcholí boj o voliča medzi demokratmi a republikánmi, udrží si Bidenov tábor väčšinu v Kongrese?

Referendum o prezidentovi

Trump chce návrat do Bieleho domu

Útok na Kapitol

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Milióny Američanov budú v utorok hlasovať vo voľbách, v ktorých ide o ovládnutie Kongresu. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sú v hre všetky kreslá v Snemovni reprezentantov, asi tretina Senátu a tiež kľúčové guvernérske posty.Súčasný demokratický prezident Joe Biden aj republikánsky exprezident Donald Trump preto deň pred voľbami vystúpili na zhromaždeniach a vyzývali svojich priaznivcov, aby išli voliť.Ak sa potvrdia predpoklady a Republikáni získajú väčšinu v Snemovni, naruší to Bidenovu schopnosť prijímať zákony. V súčasnosti pritom majú Demokrati pod kontrolou Biely dom a tesne aj obe komory Kongresu.BBC pripomína, že strana, ktorá je pri moci, prichádza vo voľbách v polovici štvorročného funkčného obdobia prezidenta v priemere o dve desiatky kresiel. I keď sa v utorok nehlasuje o Bidenovi, takzvané polčasové voľby sú často vnímané ako akési referendum o prezidentovi.Napriek tomu, že Biden splnil svoje sľuby o znížení cien liekov na predpis, rozšírení využívania čistej energie a posilnení infraštruktúry, jeho popularita utrpela v dôsledku najhoršej inflácie za štyri desaťročia, rekordného prílevu migrantov cez mexickú hranicu a tiež obáv voličov v súvislosti so zločinom.Biden v pondelok vyrazil do Marylandu podporiť kampaň Wesa Moorea, ktorý by sa v prípade zvolenia stal prvým afro-americkým guvernérom tohto štátu. „Cítime v kostiach, že je naša demokracia ohrozená a vieme, že toto je váš čas ju brániť,“ povedal prezident davu.Podľa prieskumu CBS News viac ako polovica súčasných republikánskych kandidátov spochybnila výsledok prezidentských volieb z roku 2020, opakujúc nepodložené tvrdenia Donalda Trumpa.Bývalý prezident strávil posledný deň pred voľbami v Ohiu po boku republikánskeho kandidáta do Senátu JD Vancea. Trump, ktorý opakovane naznačuje, že by sa v roku 2024 mohol opäť uchádzať o post v Bielom dome, okrem iného povedal, že 15. novembra urobí vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago „veľmi veľké oznámenie“.Na to, aby Republikáni dostali pod kontrolu Snemovňu potrebujú vo voľbách získať na svoju stranu len päť kresiel a na ovládnutie rovnomerne rozdeleného Senátu im stačí dokonca jedno.Ak Snemovňu ovládnu prisľúbili, že zastavia Demokratmi vedené vyšetrovanie vlaňajšieho útoku na Kapitol a spustia vyšetrovanie Bidenovej administratívy. Kevin McCarthy, ktorý by sa mal pravdepodobne stať republikánskym predsedom Snemovne, dokonca odmietol vylúčiť pokus o impeachment.Podľa prieskumu už pred riadnym termínom volieb Američania odovzdali viac ako 43,5 milióna predčasných hlasov.V prípade, že budú voľby tesné, môže trvať aj niekoľko dní či dokonca týždňov, kým budú výsledky jasné, upozorňuje BBC s tým, že môže dôjsť aj na prepočítavanie hlasov.