Prejde zápchou, neplatí za parkovanie a ponúkne komfort mestského auta. Piaggio má riešenie do preplnených miest

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Parkovacia politika, nepriaznivá dopravná situácia či preplnené parkoviská centier miest a obcí je niečo, čo trápi vodičov dlhodobo. Odpoveďou pre niektorých je jednostopové vozidlo, teda motorka či. Nie každý sa však cíti komfortne na jednostopovom motorom vozidle. Práve tu ponúka taliansky výrobcariešenie v podobe modelu MP3.Piaggio je totiž vynálezcoma touto inováciou vodičom ponúka inteligentné riešenie ako jazdiť v meste jednoducho a bezpečne, alebo ako prekonať dlhšie vzdialenosti vo väčších metropolách. Trojkolesový skúter ponúka vďaka svojej konštrukciia k bezpečnému prejazdu mestom i mimo neho zasa pomôže extra koleso navyše či(kontrola trakcie). Vďaka tejto kombinácii sa do skútra môžu vodiči skutočne oprieť bez obáv z pádu.Výhodou trojkolesových skútrov je tiež fakt, že od decembra minulého roku(v prípade, že vodič má oprávnenie platné viac než 2 roky). V praxi to znamená, že, a to bez toho, aby musel riešiť obmedzenia výkonu či objemu.Slovenskí šoféri si tak nemusia priplácať za vodičské oprávnenie na vyšší objem a môžu si. Taliansky výrobca má vo svojej ponuke modely s objemom od 300 do 530 kubických centimetrov, od 19 kW po 33 kW, čo už skutočne vystačí nielen na jazdu v meste, ale aj na dochádzanie či prekonávanie dlhších vzdialeností. Trojkolesový skúter Piaggio MP3 má zároveň(monitor mŕtveho uhla), tempomat či nožnú brzdu. Takýto skúter pritom stojí zhruba polovicu toho, čo bežné malé mestské vozidlo. Do úvahy treba tiež vziať jeho, vďaka čomu sa mobilita stáva ešte dostupnejšou.Cenovkaštartujeza verziu MP3 300 s výkonom 19 kW (25,8 k) a bohatou základnou výbavou. Viac informácií je možné nájsť na www.piaggio.sk