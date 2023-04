V úvodnej nominácii na MS v hokeji 2023 je 24 hokejistov,v tíme aj Hrivík a Cehlárik

Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie na čele s hlavným koučom Craigom Ramsaym zverejnil nomináciu na úvodnú časť prípravy na majstrovstvá sveta v Tampere a Rige. Figuruje v nej 24 hráčov, medzi nimi aj opory ako Peter Cehlárik či Marek Hrivík. Výrazná časť nominovaných hráčov sa v Bratislave pripravovala počas neoficiálneho kempu už od pondelka 3. apríla. Oficiálna časť prípravy sa začne na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu na Veľkonočný pondelok, informoval web hockeyslovakia.sk.





Na zraze by sa mali trénerom hlásiť traja brankári, sedem obrancov a štrnásť útočníkov. Koncom týždňa odohrajú Slováci aj prvý zo štyroch dvojzápasov v príprave na šampionát. V piatok 14. apríla od 19.45 h nastúpia proti domácim Švajčiarom vo Vispe, o deň neskôr od 17.00 h o 200 kilometrov severnejšie v mestečku Porrentruy. Oba duely odvysiela naživo RTVS Šport.V rámci neoficiálneho kempu sa pripravovalo od pondelka 3. apríla pod trénerským vedením Craiga Ramsayho, jeho asistenta Petra Frühaufa a trénera brankárov Petra Kosu 20 hokejistov, ktorí v Bratislave striedali intenzívnejšie kondičné zaťaženie s ľahšími tréningovými jednotkami. "V prvom rade sme chceli dosiahnuť, aby hráči porozumeli, ako chceme, aby hrali. Napríklad utorňajší tréning bol skvelý. Chlapci bojovali, boli veľmi rýchli. Peter Frühauf opäť urobil skvelú robotu pri zostavovaní tréningu. Bol som hrdý na všetkých za to, čo v tréningu ukázali. Dobilo ma to pozitívnou energiou pred začiatkom prípravy na MS," uviedol pre hockeyslovakia.sk Ramsay a na margo tvorby 24-členného nominačného zoznamu dodal: "Budeme mať opäť mladých chlapcov aj zopár skúsených hráčov. Je tu vcelku zaujímavá škála hokejistov. Veľmi ma potešili predovšetkým mladí, ktorí prišli, neustupujú a bojujú o miesto s tými skúsenejšími."Slovenská reprezentácia má k dispozícii nezvyčajne silný menoslov už päť týždňov pred štartom svetového šampionátu. Okrem útočných lídrov Hrivíka s Cehlárikom v ňom figurujú aj stáli účastníci reprezentačných zrazov - obrancovia Adam Jánošík s Martinom Gernátom či útočníci Matúš Sukeľ, Róbert Lantoši a Mário Lunter. Debutantmi sú brankár Šimon Latkóczy, obranca František Gajdoš a útočník Šimon Petráš z Trenčína, ktorý s 28 gólmi naďalej zastáva post najlepšieho slovenského zakončovateľa v sezóne 2022/2023."Nikdy sme nemali taký plný tím v tejto fáze prípravy. Väčšinou sme mali problém zostaviť nomináciu a mať v nej dostatok hráčov. Teraz budeme mať niekoľkých navyše, čo je fajn, keďže máme v tíme chlapcov ako Cehlárik či Hrivík. Nechceme im naložiť na plecia priveľa od začiatku prípravy, budú pre nás dôležití v máji na majstrovstvách sveta. Príležitosť vhupnúť do toho a ukázať svoje prednosti sa naskytá mladým chlapcom. Ale aj skúsenému útočníkovi Andrejovi Kudrnovi. Naša zostava sa bude meniť, určite však nie spôsob hry, ktorým sa budeme prezentovať. Budeme vyvíjať tlak na súpera, korčuľovať a útočiť, nie ustráchane brániť," pokračoval Ramsay.Prvým súperom Slovákov v príprave na MS vo Fínsku a Lotyšsku budú Švajčiari. Spôsob hry, aký vyznávajú zverenci trénera Patricka Fischera, imponuje aj kanadskému koučovi v službách slovenskej reprezentácie. "Proti Švajčiarsku sme odohrali niektoré z našich najlepších zápasov. Dokonca aj tie, v ktorých sme prehrali. Veľa sme sa z nich naučili. Švajčiari sú schopní korčuľovať rovnako rýchlo ako my, možno ešte rýchlejšie. V posledných rokoch urobili kus dobrej roboty ohľadom budovania svojho programu. Na Slovensku sa snažíme o to isté. Budovať náš systém. Vždy vravím, že môžeme prekorčuľovať každého súpera. Švajčiari si dozaista myslia to isté. Mal by to byť dobrý a najmä rýchly hokej. Uvidíme, komu sa tentoraz podarí streliť viac gólov," dodal Ramsay.Slováci odohrali so Švajčiarmi dosiaľ 73 vzájomných duelov. Vyhrali 29, sedem sa skončilo remízou ešte v časoch, keď zostával nerozhodný výsledok v platnosti, a v 39 súbojoch ťahali za kratší koniec povrazu.

Nominácia SR na úvodnú časť prípravy v Bratislave a prípravný dvojzápas so Švajčiarskom /zdroj: SZĽH/:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava, 2 štarty v reprezentačnom A-tíme), Šimon Latkóczy (University of Nebraska/USA, 0), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR, 8)



Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava, 5 štartov v reprezentačnom A-tíme/1 gól), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava, 28/0), František Gajdoš (HK Nitra, 0/0), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj., 62/8), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 6/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 26/1), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR, 90/4)



Útočníci: Jozef Baláž (HK Nitra, 5/2), Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 40/16), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín, 7/4), Martin Faško-Rudáš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR, 20/1), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR, 20/5), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd., 30/6), Andrej Kollár (HC Kometa Brno/ČR, 24/3), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR, 56/13), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR, 45/7), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR, 31/1), Šimon Petráš (HK Dukla Trenčín, 0/0), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR, 50/9), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 20/7), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica, 19/4)



Realizačný tím:



generálny manažér - Miroslav Šatan, manažérka - Zuzana Chrenková, hlavný tréner - Craig Ramsay, asistenti trénera - Peter Frühauf, Andrej Podkonický, Ján Pardavý, tréner brankárov - Peter Kosa, kondičný tréner - Róbert Bereš (10.-12.4.), videoanalytik - Igor Andrejkovič, lekár - Pavol Lauko, fyzioterapeut - Vladimír Čavojec, výstrojoví manažéri - Marek Giertl, Juraj Stopka, média manažér - Peter Jánošík, foto a video - Andrej Galica





Program prípravného dvojzápasu:



piatok 14. apríla



19.45 Švajčiarsko – SLOVENSKO /Visp/



sobota 15. apríla



17.00 Švajčiarsko – SLOVENSKO /Porrentruy/