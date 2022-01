V úvodnom zápase ME vo futsale sa Slováci postavia proti favorizovaným Rusom

Zostavu môže ohroziť koronavírus

Zápasy bez divákov



Nominácia Slovenska na Euro 2022 vo futsale:

Brankári: Marek Karpiak (ŠK Slavia Praha futsal), Marek Kušnír (Mimel Lučenec), Richard Oberman (Podpor pohyb Košice)

Hráči: Peter Serbin, Martin Směřička, Anton Brunovský, Daniel Čeřovský, Dominik Ostrák (všetci Mimel Lučenec), Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal (všetci Interobal Plzeň), Tomáš Drahovský (Santa Coloma), Martin Doša (FK Chrudim), Vojtech Turek (Bernalda Futsal), Matúš Ševčík (ŠK Slavia Praha futsal), Patrik Zaťovič (Piast Gliwice)







Program Slovenska v C-skupine:

Rusko - Slovensko (21.1. o 17.30 h, Amsterdam)

Poľsko - Slovensko (25.1. o 20.30 h, Amsterdam)

Slovensko - Chorvátsko (29.1. o 14.30 h, Groningen)





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Už len štyri dni zostávajú do úvodného vystúpenia slovenskej futsalovej reprezentácie na majstrovstvách Európy v Holandsku proti Rusku. Hlavný tréner Marián Berky berie na Euro 2022 šestnásť hráčov. Nepríjemnú správu o nenominovaní si v nedeľu vypočuli Marek Belaník, Róbert Greško, Filip Marton, Kristián Medoň a Filip Vaktor."Vyberali sme podľa rôznych kritérií ako využiteľnosť alebo schopnosť hrať na rôznych postoch," povedal hlavný tréner Marián Berky na webe futsalslovakia.sk.Na prvý zápas môže tréner SR napísať 12 hráčov do poľa. "Akonáhle vymeníme jedného hráča pre zranenie alebo koronavírusu, už sa nebude môcť zapojiť do zvyšku turnaja. Ešte stále analyzujeme a uvidíme ako to bude, pretože deň pred zápasom pôjdeme na testovanie a môže sa to zamotať. Ak však bude všetko v poriadku, na tribúnu pôjde Anton Brunovský. Aj z toho pohľadu, že chceme hrať v prvom zápase na tri štvorky," vysvetlil Berky.Na úvod turnaja nás čaká Rusko: "Je to podľa mňa jeden z najväčších favoritov na titul. Hrali sme proti nemu už veľakrát, analyzovali sme ho. Mali sme s nimi horšie aj lepšie výsledky. Chceme ísť do toho s tým, aby sme Rusom odolávali čo najdlhšie a uhrali taký výsledok, ktorý nám bude dávať šance do ďalších stretnutí. Ruská liga je kvalitná, hrá v nej väčšina reprezentácie. Traja legionári pôsobia v silnej Benfice. Nemáme s nimi, čo stratiť. Môžeme iba prekvapiť," skonštatoval slovenský reprezentačný tréner.Po Rusoch čakajú na Slovákov ešte súboje proti Poliakom (25. 1.) v Amsterdame a Chorvátom (29. 1.) v Groningene. Papierovo najväčšie šance majú Slováci proti Poľsku."Sú na našej úrovni. Rozhodne aktuálna forma. Hrajú veľmi tvrdo v súbojoch jeden na jedného. Tam sa ukáže, akým spôsobom budeme inteligentní a ako by sme to mohli dostať na našu stranu," prezradil Berky, ktorý si verí aj na Chorvátsko."Tiež sme s nimi odohrali dosť zápasov. Je tam dosť kvalitných hráčov, najmä prvá štvorka je nesmierne kvalitná. V skupine to bude konkurencia pre Rusko, no určite sa chceme s nimi pobiť o postup zo skupiny," zhodnotil Berky.Berkyho mrzí neúčasť priaznivcov, šampionát bude pre pandemické opatrenia bez divákov. "Prvé dva zápasy hráme v Amsterdame. Škoda toho, že tam nemôžu byť diváci, pretože je tam kapacita 10,5 tisíc. Musíme dodržiavať prísne podmienky, ktoré stanovila UEFA. Budeme v bubline, musíme zostávať iba v hoteli a v hale. Na presun máme vlastný autobus," dodal Berky na webe Futsal Slovakia.