Djokovič už priletel do Srbska a doma je ikonou, môžu mu hroziť problémy so štartom na Roland Garros

Francúzi chceli vytvorenie bubliny

Obvinenie srbského prezidenta

Doma je tenista ikonou

17.1.2022 - Srbská tenisová hviezda Novak Djokovič po deportácii z Austrálie a medzipristátí v Dubaji v SAE zamieril do rodného Srbska.Tridsaťštyriročný Belehradčan je jednotkou svetového rebríčka ATP, ale na prvom grandslamovom turnaji aktuálnej sezóny Australian Open v Melbourne hrať nebude, keďže u "protinožcov" mu dodatočne odobrali víza. V nedeľu musel krajinu opustiť a v pondelok desať minút po dvanástej hodine pristál v srbskej metropole.Dvadsaťnásobný grandslamový šampión chýba v Melbourne a možno bude mať problémy aj so štartom na druhom tohtosezónnom grandslamovom turnaji - Roland Garros v Paríži. Francúzsky parlament zvažuje prijatie zákona, ktorý znemožní prítomnosť osôb nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 na športoviskách, reštauráciách a iných verejných priestranstvách.Pôvodne Francúzi plánovali na prelome mája a júna vytvoriť pre účastníkov turnaja tzv. bublinu, teraz je čoraz reálnejší scenár so zákazom pre osoby bez očkovania. Djokovič sa proti koronavírusu zaočkovať nenechal a to v kombinácii s nejasnosťami v jeho dokumentoch znamenalo jeho vynútených odchod z Austrálie.Novak Djokovič má vo svojej vlasti podporu obyvateľstva a samozrejme aj rodiny. Srbský prezident Aleksandar Vučič dokonca obvinil austrálsku vládu z "obťažovania" elitnej tenisovej hviezdy a vyzval ho, aby sa vrátil tam, kde je vítaný.Srbský tenista mal údajne 16. decembra 2021 pozitívny test na koronavírus, práve tento argument použil v dokumentoch pri vstupe do Austrálie. Jeho víza najprv zrušili 6. januára, neskôr tento krok zvrátili. Minister pre imigráciu však napokon využil svoje právo a Djokovičovi víza odobral.Srb totiž deň po 16.12. absolvoval rozhovor so zástupcami francúzskeho denníka L'Équipe a objavil sa aj na odovzdávaní cien pre deti. Jeho argument znel, že výsledok testu zo 16.12. sa dozvedel až 17.12. a spomenuté akcie absolvoval ešte predtým, ako sa výsledky dostali k nemu. Také konanie medzičasom označil za "chybu" vo svojom úsudku. A podľa srbskej politickej špičky neporušil žiadne nariadenia, keďže sa krajina nenachádza v núdzovom stave.Novak Djokovič je v Srbsku ikona a prezident Vučič konanie v Austrálii pomenoval ako "frašku plnú klamstiev". "Myslia si, že týmto desaťdňovým obťažovaním Djokoviča ponížili, no v konečnom dôsledku ponížili sami seba. Ak by na rovinu povedali, že nik nezaočkovaný do krajiny nesmie, tak Novak by tam necestoval alebo by sa nechal zaočkovať," povedal prezident Srbska.