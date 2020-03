V uzavretých nákladných vagónoch sa ukrývali desiatky migrantov vrátane tehotnej ženy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovinská polícia našla 30 migrantov, ktorí sa skrývali v uzavretých nákladných vagónoch s hlinou. V skupine bolo 12 detí a tehotná žena. Migranti pochádzali zo Sýrie, Iránu a Afganistanu.Nákladný vlak s 20 vagónmi cestoval zo Srbska do Slovinska. Migrantov v nich našli v utorok na hraničnom priechode Dobova pri Chorvátsku. Podľa polície boli čierni pasažieri prikrytí hlinou a ich životy boli v dôsledku nedostatku kyslíka a tuhnutia hliny v ohrození. Trom z nich poskytli zdravotnícku starostlivosť.Tisícky migrantov, ktorí uviazli na Balkáne, sa zúfalo snažia dostať do Európskej únie (EÚ) . Tisícky ďalších sa pokúšajú vstúpiť na jej územie po tom, ako sa Turecko rozhodlo otvoriť svoje hranice s Gréckom a Bulharskom. Balkánske štáty aj susedné členské štáty EÚ vyjadrili obavy z novej migračnej vlny podobnej tej z rokov 2015 - 2016, počas ktorej cez oblasť prešli smerujúc do západnej Európy státisíce ľudí.