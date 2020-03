Žilinský vicežupan Igor Janckulík končí vo svojej funkcií, dôvodom je neúspech KDH

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Igor Janckulík končí vo funkcii podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) . Uviedol to ŽSK v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala Martina Remencová z kancelárie predsedníčky ŽSK. Janckulík ostáva naďalej poslancom v župnom zastupiteľstve pre región Oravy. Svoje rozhodnutie odôvodnil výsledkom v sobotňajších voľbách, kedy Kresťanskodemokratické hnutie , za ktoré kandidoval, ostalo tesne pred bránami parlamentu."Rozhodnutie Igora Janckulíka rešpektujem. Počas svojho pôsobenia vynaložil množstvo úsilia a času pre dobré veci. Svoju funkciu zastával zodpovedne a za to mu ďakujem. Dúfam, že i ako poslanec bude ďalej pomáhať svojmu regiónu, za ktorý bol zvolený,“ dodala županka Erika Jurinová.Igor Janckulík bol zvolený do funkcie podpredsedu zastupiteľstvom ŽSK 29. januára 2018 a pôsobil pre oblasť dopravy. Vicežupanmi naďalej zostávajú Peter Dobeš, Peter Weber a Milan Laurenčík. Podpredseda Dobeš v týchto voľbách získal mandát poslanca NR SR a tým mu automaticky zaniká nárok na odmenu. To znamená, že dvaja podpredsedovia zostávajú vo funkcii bez nároku na odmenu, jeden zostáva plateným podpredsedom.