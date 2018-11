V Záhorskej Bystrici možno pribudne ďalší supermarket

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 22. novembra (TASR) - V bratislavskej Záhorskej Bystrici by mohol pribudnúť už druhý supermarket. Ako o mieste jeho výstavby sa uvažuje o pozemku na začiatku mestskej časti v smere od Stupavy."Príslušný pozemok nie je naším majetkom, no z diskusie s jeho vlastníkom vyplynulo, že by sa nebránil tomu, aby na tejto parcele pribudla občianska vybavenosť v podobe nového obchodu," ozrejmil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Takúto možnosť pred prípadnou bytovou zástavbou podľa jeho slov preferujú i obyvatelia mestskej časti. Samospráva sa preto podujala na úlohu istého mediátora, aby zistila, či by bol o výstavbu supermarketu záujem zo strany obchodných reťazcov."Na našom webe sme uverejnili anketu, v ktorej sa naši obyvatelia mohli vyjadriť, aký obchod, aký reťazec by na tomto mieste privítali," informoval Krúpa. "Aj toto hlasovanie zohľadníme pri rokovaniach s obchodnými reťazcami o prípadnej investícii," dodal starosta.Hlasovanie, ktoré ukončili v predchádzajúcich dňoch, prinieslo tesné odstupy na prvých troch miestach. V ankete však mohli hlasujúcici, ktorých bolo celkovo 972, uviesť viaceré možnosti.Ak by supermarket na uvedenej ploche naozaj vznikol, mala by Záhorská Bystrica takýto obchod na oboch hlavných vstupoch do nej. Zo strany od Lamača, v lokalite Pod vŕškami postavili supermarket pred piatimi rokmi.