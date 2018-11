Raši: Na základe uznesenia vlády sú v SR vyhlasované smart výzvy

Richard Raši, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Praha/Bratislava 22. novembra (TASR) – Na základe uznesenia vlády sú na Slovensku vyhlasované tzv. smart výzvy. Prostredníctvom nich budú samosprávy a regióny môcť investovať financie do inteligentných riešení. Na konferencii Európske inteligentné a zdieľané mestá to vo štvrtok uviedol vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), ktorý je na pracovnej návšteve v českom hlavnom meste. Médiá o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Vicepremiér v príhovore ďalej povedal, že budú využité všetky dostupné zdroje, aby mestá dostali pomoc pri investíciách do rozumných a inteligentných technológií.konštatoval Raši s tým, že podporené bude široké spektrum aktivít.Pôjde napríklad o zavádzanie wifi zón s bezplatným pripojením na internet, prípravu nízkouhlíkových stratégií, vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Podpora bude smerovať aj na inteligentné riešenie parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím či migráciu informačných systémov samosprávy do vytvoreného vládneho cloudu.Zároveň sa finalizuje príprava webovej platformy, kde mestá, obce, verejnosť a podnikatelia nájdu informácie o možnostiach financovania smart aktivít, ako aj príklady dobrej praxe zo zahraničia a kontakty na zahraničné samosprávy, ochotné ponúknuť cenné know-how.Podľa vicepremiéra je plán zaviesť benchmark a na jeho základe bude možné porovnávať mestá a regióny tvoriace inteligentnú (smart) samosprávu.avizoval.Rašimu pribudne od roka 2019 do portfólia oblasť regionálneho rozvoja a podporu inteligentných miest a regiónov považuje za jednu z hlavných priorít. Pred dvoma mesiacmi podpísal s českými partnermi memorandum o spolupráci v oblasti rozvoja inteligentných miest, uzatvára úrad podpredsedu vlády.