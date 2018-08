V zahraničí vychádza blu-ray s filmom Štefana Uhra Panna zázračnica

V roku 1930 sa narodil v Prievidzi filmový režisér a scenárista ŠTEFAN UHER, ktorého druhý hraný film Slnko v sieti znamenal prelom v čs. filmovej tvorbe 60. rokov 20. storočia a bol začiatkom československej novej vlny. Medzi jeho ďalšie významné filmy patria: Panna zázračnica, Šiesta veta a Správca skanzenu. Jeho divácky najúspešnejším filmom bol príbeh ženy a jej dospievajúcej dcéry v prostredí východoslovenskej dediny Pásla kone na betóne. Zomrel 29.3.1993. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 13. augusta (TASR) - V britskom vydavateľstve Second Run vyjde 20. augusta blu-ray nosič so slovenským filmom. Obsahuje titul Panna zázračnica (1966), ktorý je digitálne reštaurovaný, má nové anglické tituly a súčasťou nosiča sú aj dosiaľ nezverejnené bonusy.TASR informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.Filmová adaptácia rovnomennej novely spisovateľa Dominika Tatarku Panna zázračnica zobrazuje život mladej generácie umelcov, formujúcej sa počas vojnových rokov. Zoznámi sa s nimi mladé a krásne dievča Anabella, ktoré v nich rozochvieva erotické túžby, ale aj čisté ľúbostné city. Stane sa predmetom ich tajných predstáv, no zároveň i tvorivou inšpiráciou. Umelci očarení jejvšak nevidia Anabellin smútok. Film, na ktorom režisér Štefan Uher spolupracoval s kameramanom Stanislavom Szomolányim a s hudobným skladateľom Iljom Zeljenkom, sa stal pre filmovú kritiku výnimočným dielom v dejinách slovenskej kinematografie. Uher v ňom prekonal tradičné realistické rozprávanie príbehu a vytvoril poetizujúcu hru na sen a skutočnosť, zotrel hranice medzi fantáziou a pravdou, predstavami a realitou.Film vychádza na blu-ray a zároveň aj DVD nosiči, ktorých súčasťou sú špeciálne bonusy. Ide o krátky dokument Š. Uhra Poznačení tmou (1959) o spôsoboch výučby v škole pre nevidiacich v Levoči, šot Hľadanie Anabelly z nakrúcania filmu v roku 1966 a dobová upútavka na film, všetky sú tiež digitálne reštaurované. Dopĺňa ich krátky dokumentárny film Príbeh Panny zázračnice (2018) v réžii Ivana Ostrochovského, ktorý vznikol v produkcii SFÚ špeciálne pri príležitosti vydania filmu na blu-ray nosiči. Vystupujú v ňom dramaturg a spisovateľ Albert Marenčin, filmový a výtvarný teoretik Juraj Mojžiš, filmový historik Václav Macek a režisér Martin Šulík, ktorí reflektujú spoločenské, politické a audiovizuálne prostredie v období vzniku filmu, režijný prístup Š. Uhra, ale aj rôzne vplyvy a inšpirácie, podpísané pod vznik filmu. Súčasťou nosičov je booklet s rozsiahlou esejou filmového teoretika Michala Michaloviča o filme Panna zázračnica.Blu-ray nosič so slovenských filmom Panna zázračnica vychádza na anglofónnom trhu prvýkrát. V Second Run vyšli už štyri slovenské filmy licencované SFÚ na DVD nosičoch, ide o tituly Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka a Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera. Film Panna zázračnica vyšiel v minulosti na DVD nosiči v zahraničí vo francúzskom vydavateľstve Malavida.